Loạt loa không dây, tai nghe giảm khủng dịp cuối năm, có sản phẩm giảm hơn 5 triệu đồng

Cận Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dùng tăng cao bởi tâm lý khách hàng ai cũng mong đợi các chương trình khuyến mãi để mua sắm. Không chỉ iPhone, các sản phẩm âm thanh như tai nghe, loa cũng là một trong nhiều phụ kiện được ưa chuộng đặc biệt vào dịp cuối năm.

Apple AirPods Pro 2 (Giảm 1 triệu đồng)

Thời điểm cuối năm cũng là cơ hội tốt cho những ai muốn sở hữu mẫu tai nghe chất lượng đến từ Apple, với ưu điểm nổi bật là khả năng chống ồn hiệu quả, kết nối đồng bộ với các thiết bị trong hệ sinh thái Apple dễ dàng mà không cần nhiều thao tác phức tạp. Sản phẩm hiện có giá 5,19 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng tại CellphoneS, 6,199 tại Apple Store Online.

Tai nghe Tour Pro 2 (Giảm 1 triệu đồng)

JBL Tour Pro 2 là tai nghe đầu tiên trên thế giới có hộp sạc tích hợp màn hình cảm ứng độc đáo và mới lạ. Sản phẩm tích hợp công nghệ chống ồn thích ứng tự động,, kết nối và chất âm. Với màn hình hộp sạc, bạn có thể cài đặt, quản lý cuộc gọi, âm thanh, mức pin hay đặt báo thức mà không cần dùng điện thoại. JBL Tour Pro 2 sử dụng 4 mic cảm biến tiếng ồn để điều chỉnh theo môi trường xung quanh theo thời gian thực. Sản phẩm có giá 4,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng tại CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, JBL Việt Nam.

Harman Kardon Onyx Studio 7 (Giảm 2 triệu đồng)

Mẫu loa đến từ nhà Harman có thiết kế hình cầu nổi bật, cùng tay cầm độc đáo vừa mang đến vẻ ngoài lạ mắt, vừa giúp dễ dàng "xách" âm nhạc đi bất cứ đâu. Mặt ngoài của loa được bảo vệ bởi một lớp vải dệt có khả năng chống bám bụi, chống nước IPX7, đồng thời giúp gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm, và thoải mái sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Onyx Studio 7 hiện đang có giá 3,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng tại Shopee Mall, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile.

Loa JBL PartyBox 710, PartyBox On-The-Go (Giảm 2-5 triệu đồng)

PartyBox 710 có thiết kế to bản. Sản phẩm hỗ trợ 5 kiểu chiếu sáng cùng công nghệ âm thanh JBL Pro Sound công suất 800W. Phần loa tweeter cùng trình điều khiển với độ nhạy được cải tiến 2 lần, cổng phản xạ âm bass giúp mang đến âm trầm mạnh hơn. PartyBox 710 có khả năng chống bắn nước đạt chuẩn IPX4. Công nghệ One-Touch True Wireless Stereo giúp kết nối không dây 2 loa.

Theo ghi nhận, mẫu loa PartyBox 710 đang giảm giá còn 18,99 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng. JBL cũng tặng kèm micro ALW-D2 trị giá 2,1 triệu đồng.

Trong dịp cuối năm, PartyBox On The Go cũng giảm 2 triệu đồng, còn 4,99 triệu đồng. Đây là chiếc loa di động có thể phục vụ nhu cầu hát karaoke cả trong nhà lẫn không gian ngoài trời.

Sản phẩm được trang bị các công nghệ đáng chú ý như công suất lên tới 100W, pin lên tới 6 giờ sử dụng, âm trầm (bass) với 2 mức tùy chỉnh, có cổng kết nối với đàn guitar (AUX 3.5mm), đi kèm 2 micro không dây, khả năng kháng nước đạt chuẩn IPX4,...

Sony WH-1000XM5 (Giảm 1,4 triệu đồng)

Tai nghe WH-1000XM5 được trang bị hai chip xử lý để điều khiển 8 microphone giúp giảm đáng kể tiếng ồn, đặc biệt là ở dải tần số trung - cao. Song song đó, công nghệ Auto NC Optimiser cho phép tự động điều chỉnh tính năng chống ồn dựa trên môi trường xung quanh. Sản phẩm hiện đang có giá 6,59 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng tại hệ thống CellphoneS, 7,19 triệu đồng trên Shopee Mall.

AirPods Max (Giảm 4,14 triệu đồng)

Là sản phẩm tai nghe trùm tai cao cấp, AirPods Max được tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC. Chị em sẽ có trải nghiệm âm bass trầm ấm, dải mid trong trẻo và âm treble sắc sảo.

AirPods Max được trang bị vi xử lý H1 - phân bố ở hai bên tai nghe, giúp xử lý tín hiệu âm thanh tối ưu nhất. Đi kèm đó là rất nhiều những tính năng thông minh được trang bị như: Tương thích tối ưu với các sản phẩm Apple, điều khiển dễ dàng với nút xoay Digital Crown, phát hiện vị trí đặt tai nghe để tiết kiệm Pin,... hứa hẹn mang đến cho nàng những trải nghiệm hoàn hảo. Sản phẩm có giá 9,85 triệu đồng, giảm 4,14 triệu đồng tại hệ thống 24hStore, 13,19 triệu đồng tại Apple Store Online.