Loạt "idol tóp tóp" không thể cưỡng lại được thức uống ngọt ngào này, CloudFee có gì mà hot thế?

Tháng 4, The Coffee House từng "nhuộm đỏ" Tiktok bởi cơn sốt review bộ sưu tập Hi-Tea Healthy. Đến tháng 6, The Coffee House bất ngờ tung thêm thức uống mới, không phải trà hay trà sữa mà thức uống được sáng tạo từ cà phê - thế mạnh của The Coffee House. Không hẹn mà gặp, loạt idol tóp tóp đam mê ăn uống, chuyên các nội dung về ẩm thực như Yến Nồi Cơm Điện, Hiếu Bò Kho, Jayni Ơi, Eatwithmynoreo, Miainkorea, Bon Đây Nè… cũng không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào đến từ CloudFee.



Thế hệ cà phê mới CloudFee gây ấn tượng ngay từ tên gọi được chơi chữ thú vị, ghép từ Cloud (đám mây) và cofFee (cà phê). CloudFee gồm 2 dòng sản phẩm Creamy và Creme Brulee, với 6 hương vị lạ miệng. Nhấp từng ngụm cà phê hòa quyện cùng kem sữa béo ngậy, nhâm nhi topping thạch cà phê chắc hẳn là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi ghé thăm The Coffee House.

Không cưỡng lại sự hấp dẫn của CloudFee Creme Brulee, cô nàng Yến Nồi Cơm Điện "xử" luôn cả 3 ly cùng một lúc

Cô nàng Yến Nồi Cơm Điện dù "đang định giảm cân" nhưng vẫn không kiềm lòng mà thử trọn bộ CloudFee Creme Brulee với 3 hương vị Hạnh nhân nướng, Caramel và Ovaltine. Creme Brulee Hạnh nhân nướng được nhận xét là có vị bùi bùi, dễ ghiền với lớp kem trứng ngọt ngào kết hợp vị đắng nhẹ của cà phê cùng thạch cà phê giòn giòn dai dai cực cuốn. Còn Creme Brulee Ovaltine thì có lớp đường khò vàng nịnh mắt, kem trứng bồng bềnh nhấn nhá thêm vị "sicula" hấp dẫn. Cuối cùng, Yến "xử" nốt ly Creme Brulee vị Caramel ngọt thanh và không quên thưởng thức lớp foam "ngon quá xá".



CloudFee Creme Brulee cũng cực hợp gu anh chàng Hiếu Bò Kho

Còn Hiếu Bò Kho, anh chàng chuyển hẳn sang work from home sau thời gian nghỉ dịch lại đang tìm kiếm một không gian làm việc mới do ở nhà nhiều dễ chán, bị tắc nghẽn ý tưởng. Hiếu chia sẻ, anh không thể nạp được lượng cà phê đậm như cà phê truyền thống, nhưng không hoàn toàn thích cà phê kiểu ngoại vì hơi nhạt vị. Và thật bất ngờ, khi Creme Brulee hợp gu anh chàng bởi lớp đường khò giòn tan bên trên, kem trứng mềm mịn, vị hạnh nhân nướng nổi bật. Ưng ý với thức uống mới, anh chàng còn thực hiện thử thách quay quảng cáo kiểu Thái Lan, đọc câu tagline "CloudFee Creme Brulee - Chill là ghiền ngay" cực hài hước.



Cô nàng Eatwithmynoreo thử một lần tới 3 hương vị hạnh nhân nướng, caramel và dừa lá dứa của CloudFee Creamy

Cô nàng Eatwithmynoreo phải cảm thán "Chưa thấy thương hiệu nào chăm ra đồ uống mới như The Coffee House!" ngay trong video TikTok của mình. Eatwithmynoreo chọn thử CloudFee Creamy, sự kết hợp giữa cà phê phin truyền thống và Espresso lừng danh nước Ý, kèm một chút biến tấu độc đáo cùng kem sữa. Eatwithmynoreo cho biết, lượng cà phê khá vừa phải nên ai không uống được cà phê cũng có thể thử, thạch cà phê ăn cũng rất vui miệng.



Theo chủ kênh Bon Đây Nè, Creamy cực hợp cho ai muốn tỉnh táo buổi sáng còn Creme Brulee là gợi ý mới cho tín đồ trà sữa nhâm nhi giữa ngày

TikToker Bon Đây Nè thì "chơi lớn", thử luôn cả 2 dòng sản phẩm thuộc Thế hệ cà phê mới CloudFee - Creme Brulee và Creamy. Anh chàng thích nhất là vị CloudFee Creamy Panda Coconut, bởi thơm vị dừa lá dứa béo ngậy. Thử thêm CloudFee Creme Brulee vị hạnh nhân nướng, Bon cho biết vị ngọt không hề gắt và để đồ uống này thay thế cho trà sữa là "rất có lý".

Xứng danh là "Nhà Cà Phê" trong lòng giới trẻ Việt, menu của The Coffee House trở nên phong phú và nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Thật dễ dàng để về Nhà và tìm thấy một hương vị cà phê cho riêng mình, không nhất thiết phải truyền thống như bạc xỉu, đen đá, cà phê sữa… mà có thể là một thức uống bồng bềnh, sáng tạo như CloudFee.

Hiện tại, Thế hệ cà phê mới CloudFee có mặt tại tất cả các cửa hàng của The Coffee House trên toàn quốc, và có thể đặt hàng qua các ứng dụng The Coffee House/ Grab/ Beamin/ GoJek/ Shopee Food. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

https://kenh14.vn/loat-idol-top-top-khong-the-cuong-lai-duoc-thuc-uong-ngot-ngao-nay-cloudfee-co-gi-ma-hot-the-20220719170213525.chn