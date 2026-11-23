Không cần diện đồ cầu kỳ, những chiếc blazer có phom đẹp kết hợp cùng quần jeans vẫn đủ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại.

Phong cách trí thức không đồng nghĩa với những bộ đồ nghiêm nghị hay cứng nhắc. Qua loạt ảnh, tinh thần này được thể hiện bằng các món đồ quen thuộc như blazer, áo len, áo cổ lọ và quần jeans. Phom dáng gọn gàng đi cùng bảng màu trầm giúp tổng thể thanh lịch, nhưng vẫn có nét phóng khoáng để mặc hằng ngày.

Blazer nâu, khăn đen và quần jeans ống đứng

Chiếc blazer màu nâu với bề mặt chất liệu gợi cảm giác cổ điển được phối cùng áo đen và khăn quàng len. Cách phối lớp này tạo chiều sâu cho phần thân trên, đồng thời khiến tổng thể trầm lắng hơn. Quần jeans xanh ống đứng buông tự nhiên, kéo dài đường nét đôi chân mà không cần nhấn mạnh vào đường cong.

Một chiếc túi da màu nâu sẫm giúp kết nối các sắc độ trong trang phục. Đây là công thức phù hợp cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng không muốn diện suit quá trang trọng.

Blazer xám phối nhiều lớp cùng tông

Với blazer xám, có thể tạo vẻ ngoài hài hòa bằng cách phối thêm áo len cổ chữ V và áo thun trắng bên trong. Các sắc độ xám được xếp lớp vừa đủ, tạo cảm giác ấm áp mà không nặng nề. Quần đen ống đứng giúp cân bằng tổng thể và giữ đường nét trang phục gọn gàng.

Điểm đáng chú ý là sự tiết chế: trang phục không cần nhiều phụ kiện hay màu sắc nổi bật. Phom blazer tối giản cùng chất liệu có độ mềm rủ đã đủ tạo vẻ thanh lịch.

Blazer đen và áo cổ lọ sáng màu

Blazer đen dáng dài phối với áo len cổ lọ màu kem tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng, dễ mặc. Phần cổ áo sáng màu giúp diện mạo bớt đơn điệu, trong khi ve blazer tạo đường nét dọc, khiến tổng thể trông cao ráo hơn.

Quần jeans đen ống đứng nối tiếp sắc màu của áo khoác, tạo cảm giác liền mạch từ trên xuống. Nên chọn áo có độ vừa vặn, không bó sát để giữ vẻ thoải mái và tự nhiên.

Blazer nâu, áo vạt chéo và jeans ống loe

Một chiếc áo trong mềm mại với thiết kế vạt chéo có thể làm dịu vẻ trang trọng của blazer. Khi phối cùng quần jeans xanh hơi loe, trang phục có thêm nét cổ điển và nữ tính. Chiếc thắt lưng bản vừa khẽ nhấn vào vòng eo, giúp cân đối tỷ lệ mà không làm tổng thể trở nên cầu kỳ.

Để bộ đồ trông hài hòa, có thể chọn túi xách màu nâu gần với tông thắt lưng hoặc blazer. Sự đồng điệu giữa phụ kiện và trang phục giúp tổng thể có chủ ý hơn.

Những điểm chung tạo nên vẻ thanh lịch

Các set đồ trong loạt ảnh cho thấy blazer có thể trở thành món chủ đạo của phong cách trí thức khi được phối cùng những thiết kế đơn giản. Quần jeans ống đứng hoặc hơi loe tạo nét thoải mái; áo len, áo cổ lọ và áo vạt chéo giúp trang phục có thêm lớp lang. Bảng màu nâu, xám, đen và trắng cũng khiến các món đồ dễ kết hợp với nhau.

Nếu muốn thử phong cách này, hãy bắt đầu từ một chiếc blazer có phom vừa vặn, sau đó chọn quần jeans phù hợp với dáng người. Một chiếc khăn quàng, thắt lưng hoặc túi da có thể tạo điểm nhấn, nhưng nên giữ số lượng phụ kiện vừa phải. Chỉ cần cân bằng giữa nét chỉn chu và sự thoải mái, trang phục thường ngày đã có vẻ trí thức, tinh tế mà không gò bó.

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