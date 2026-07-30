Loạt ảnh Thư Đan Nguyễn lúc chưa thẩm mỹ hot trở lại

Những hình ảnh từ hơn 1 thập kỷ trước của Thư Đan đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cô nàng từng sửa những gì trên gương mặt?

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến Thư Đan Nguyễn (SN 1999) và chồng vẫn nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Cùng lúc, những thông tin về nữ diễn viên cũng được netizen tìm kiếm, trong đó loạt hình ảnh của cô từ khoảng 10-11 năm trước bất ngờ được chia sẻ trở lại, trên khắp Threads.

Thời điểm này cô nàng được nhận xét sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn.

Loạt ảnh quá khứ của Thư Đan đang hot trên mxh.

Những bức ảnh cũ cho thấy cô chuộng mái tóc đen dài để tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và phong cách thời trang nữ tính. Gương mặt khi ấy có phần bầu bĩnh, đôi mắt to cùng má lúm đồng tiền mỗi khi cười tạo cảm giác ngọt ngào, đúng với hình ảnh các hot girl được yêu thích trên mạng xã hội thời điểm đó.

Phong cách thời trang của nữ diễn viên thời điểm đó nữ tính. Cô thường diện váy hai dây, đầm ôm đơn giản hoặc những thiết kế mang gam màu pastel, ưu tiên vẻ trẻ trung và nhẹ nhàng.

“Xinh mà kiểu nét nhẹ nhàng ấy, giờ thấy sắc sảo hơn. Với bạn này lợi thế mặt tròn, nhỏ nên trẻ lâu ấy”, “Có làm mũi nè, mũi ngày xưa cũng cao nhưng không vào form như bây giờ”, “Tính ra cũng lựa đúng người 10 năm đó chứ, xinh hơn, thành công hơn”,... là những bình luận của cư dân mạng.

So với hình ảnh hiện tại, diện mạo của Thư Đan đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Không chỉ gu thời trang và cách trang điểm ngày càng hoàn thiện, cô cũng từng chia sẻ về một số can thiệp làm đẹp trên gương mặt, trong đó có việc chỉnh sửa dáng mũi và làm lông mày.

So với những hình ảnh từ khoảng 10 năm trước, sống mũi của cô được nâng cao hơn, phần đầu mũi cũng có sự thay đổi về dáng, tạo tổng thể gương mặt sắc nét và thanh thoát, sắc sảo hơn.

Thư Đan trước....

... và sau khi sửa mũi.

Cô nàng cũng làm răng và chỉnh dáng lông mày để hoàn thiện hơn về nhan sắc.

Với diện mạo mới, Thư Đan cũng có nhiều cách lựa chọn góc chụp và trang điểm để tôn đường nét gương mặt. Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện với phần sống mũi nổi bật, góc nghiêng rõ nét, kết hợp cách trang điểm nhấn vào mắt và đường nét khuôn mặt. Nhờ đó, hình ảnh của nữ diễn viên trước ống kính cũng trở nên cuốn hút và có phần thời thượng hơn.

Bên cạnh việc chỉnh sửa dáng mũi, Thư Đan từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô cũng làm lông mày. Phần chân mày được chăm chút rõ nét hơn, góp phần định hình tổng thể gương mặt và phù hợp với phong cách trang điểm sắc sảo mà cô theo đuổi.

Nhìn lại loạt ảnh cũ và hình ảnh hiện tại, có thể thấy Thư Đan đã trải qua một hành trình khá dài trong việc xây dựng diện mạo cá nhân. Từ một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, phong cách nữ tính và vẻ ngoài ngọt ngào, cô dần thay đổi cách làm đẹp, gu thời trang và thần thái trước ống kính để phù hợp với định hướng hình ảnh mới.

Không chỉ gương mặt phong cách thời trang của Thư Đan cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Từ những bộ váy nữ tính, trẻ trung của thời hot girl, cô dần thử sức với nhiều phong cách khác nhau, khi ngọt ngào, khi gợi cảm, quyến rũ.

Thư Đan ở hiện tại.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m55, cô không xem vóc dáng nhỏ nhắn là rào cản. Thay vào đó, Thư Đan từng bước xây dựng hình ảnh riêng trên mạng xã hội và bắt đầu được chú ý mạnh hơn từ khoảng năm 2020 với các video hướng dẫn làm đẹp trên TikTok.

Năm 2021, cô lọt Top 5 Beauty Icon tại TikTok FashUp. Thời điểm này, phong cách trang điểm sắc sảo cùng hình ảnh được đầu tư chỉn chu giúp Thư Đan nhận về nhiều sự chú ý. Có thời điểm, cô còn được cộng đồng mạng so sánh với nữ ca sĩ Ariana Grande.

Khoảng vài năm trở lại đây, khi định hướng phát triển hình ảnh chuyên nghiệp hơn và tập trung cho công việc diễn xuất.

Bên cạnh diễn xuất, Thư Đan vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Hiện tài khoản TikTok của cô có hơn 1,1 triệu người theo dõi, trong khi Instagram cũng thu hút hơn 450.000 follower.

Trong những ngày qua, giữa những tranh cãi đang nhận được sự quan tâm, Thư Đan vẫn giữ thái độ im lặng và hạn chế bình luận về vụ việc trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh: FBNV.