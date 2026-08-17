Loạt ảnh hiếm của Johnny Trí Nguyễn hồi mới về Việt Nam lập nghiệp

Loạt ảnh hiếm vừa được chia sẻ hé lộ hình ảnh Johnny Trí Nguyễn trẻ trung, phong độ, nam tính với vóc dáng săn chắc, chụp ở giai đoạn anh mới trở về Việt Nam.

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm vừa chia sẻ loạt ảnh hiếm của Johnny Trí Nguyễn được thực hiện vào khoảng tháng 6-7/2004, thời điểm nam diễn viên mới trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp.

Johnny Trí Nguyễn thủa mới vào làng phim Việt.

Ông cho biết mình là người đầu tiên tổ chức thực hiện những bộ ảnh độc quyền đầu tiên của Johnny Trí Nguyễn trên hai ấn phẩm Màn Ảnh Sân Khấu và Thế Giới Nghệ Sỹ. Khi ấy Trí Nguyễn đã sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt mạnh, vóc dáng cân đối và phong thái đậm chất điện ảnh. Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cùng nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng và chuyên gia trang điểm Khả Tuấn xây dựng nhiều bộ ảnh riêng cũng như ảnh chung của anh với Quách An An, Kim Hiền, Quỳnh Thy.

Nam diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc và vóc dáng săn chắc.

Những bức ảnh cho thấy Johnny Trí Nguyễn khi đó mang vẻ trẻ trung, phong trần và nam tính. Có bộ ảnh khai thác hình thể săn chắc, có bộ mang màu sắc thời trang, trong khi loạt ảnh chụp cùng các nữ nghệ sỹ được tạo dựng theo những câu chuyện khác nhau.

“Với Quách An An là sự phóng khoáng, trẻ trung và có chút nổi loạn. Với Kim Hiền là hình ảnh một cặp đôi trong ngày cưới. Với Quỳnh Thy lại nghiêng về thời trang, chú trọng vào hình thể, trang phục và thần thái” , nhà báo Lê Quang Thanh Tâm nhớ lại.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, thời điểm ấy, gương mặt đẹp, phong cách hiện đại cùng vóc dáng nổi bật của Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả báo chí và những người yêu điện ảnh. Tuy nhiên không ai nghĩ anh sẽ trở thành gươn mặt nổi bật của dòng phim hành động Việt Nam.

Tài tử chụp cùng diễn viên Kim Hiền.

“Tôi nhớ Trí Nguyễn của những ngày đầu mới về nước, khi những kế hoạch điện ảnh còn chưa thành hình, khi cái tên Trí Nguyễn vẫn đang trên hành trình tìm một vị trí của riêng mình trong điện ảnh Việt Nam “, nhà báo chia sẻ.

Hơn 20 năm nhìn lại, ông vẫn nhớ hình ảnh chàng trai trẻ khi đó. Với ông, Johnny Trí Nguyễn là một trong những người dù chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn của cuộc đời thì cũng để lại ký ức lâu dài.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương, sang Mỹ từ năm 8 tuổi. Tại đây, anh theo đuổi nhiều nghệ thuật theo nhiều con đường, từ ca sỹ đến cascadeur (diễn viên đóng thế) tại Hollywood.

Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Johnny Trí Nguyễn tham gia đóng thế trong nhiều phim bom tấn như Spider-Man, Spider-Man 2, We Were Soldiers, Starship Troopers 2… Anh cũng gây chú ý tại châu Á với vai diễn trong Tom-Yum-Goong cùng ngôi sao võ thuật Tony Jaa.

Đầu những năm 2000, Johnny Trí Nguyễn trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vẻ ngoài nam tính, khả năng võ thuật và lối diễn xuất tự nhiên.

Johnny Trí Nguyễn tham gia nhiều bom tấn Hollywood và là ngôi sao dòng phim hành động ở Việt Nam.

Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm như Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Bẫy rồng, Để Mai tính, Tèo Em. .. Trong đó, Dòng máu anh hùng được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là một trong những bộ phim hành động xuất sắc của điện ảnh Việt, còn Johnny trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật trong nước.

Không chỉ làm diễn viên, anh còn tham gia sản xuất, dàn dựng hành động cho nhiều dự án, góp phần nâng tầm chất lượng các pha võ thuật trong phim Việt.

Sau bộ phim Fan cuồng (2016), Johnny Trí Nguyễn dần rút khỏi màn ảnh, tập trung vào võ thuật. Anh điều hành võ đường Liên Phong, dạy võ thuật và phát triển giải đấu MMA mang tên Gods of Martial Arts (GMA), đồng thời theo đuổi lối sống thiền định để rèn luyện sự tỉnh thức và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, mới đây Johnny Trí Nguyễn tái xuất với phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Johnny Trí Nguyễn trở lại trong bộ phim “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Bên cạnh nghệ thuật và võ thuật, Johnny Trí Nguyễn còn có niềm đam mê lớn với mô tô, sở hữu bộ sưu tập nhiều dòng xe khác nhau.

Về đời tư, Johnny Trí Nguyễn khá kín tiếng. Gần đây, anh được đồn đoán là có quan hệ tình cảm với người đẹp kém 24 tuổi Kalli Nguyễn. Họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện và tương tác trên mạng xã hội. Trước những tin đồn về về chuyện tình cảm, nam diễn viên không lên tiếng.