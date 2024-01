Loại hoa nào nên bày trên bàn thờ ngày Tết giúp thu hút tài lộc? Hoa cắm số chẵn hay số lẻ mới đúng?

Ở các nước phương Đông từ lâu thờ cúng đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh. Người Việt cũng thường dâng lên bàn thờ những loại hoa cúng, trái cây vào các dịp lễ Tết, mùng 1, ngày Rằm để tưởng nhớ Gia tiên, Thần linh, mong bề trên phù hộ cho con cháu an ninh, khang thái.

Tuy vậy, hoa chưng bàn thờ cũng có những nguyên tắc nhất định. Không phải loại hoa nào cũng mang bày cúng trên bàn thờ.

Các loại hoa nên bày trên bàn thờ để thu hút may mắn, bình an và tài lộc

1. Hoa sen

Hoa sen là loại hoa mộc mạc, bình dị có mùi hương thanh khiết, sang trọng. Loài hoa này được đánh giá là có cốt cách thanh cao, thuần khiết và trong sáng. Hoa sen được nhiều người bình chọn xứng đáng là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen cũng gắn với nhiều câu chuyện, điển tích của nhà Phật.

Trong phong thủy, loài hoa này có ý nghĩa mang lại may mắn, thành công.

2. Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền cũng là loài hoa được nhiều người lựa chọn dâng cúng trên bàn thờ. Cũng giống như tên gọi, loại hoa này trong phong thủy có ý nghĩa mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, hoa đồng tiền cũng ngụ ý về sức khỏe và trường thọ.

3. Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng trong phong thủy ngụ ý mang lại may mắn và thành công. Đây cũng là loại hoa được dùng nhiều trong ngày Tết. Ngoài màu vàng tươi ứng với hành Thổ trong Ngũ hành, hoa cúc còn là loại hoa mang đến sự may mắn, trường thọ. Những bông cúc vàng tròn đầy, nở bung rực rỡ tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Bởi vậy, chưng hoa bàn thờ có thể chọn hoa cúc để cầu tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Ngoài hoa cúc vàng, cũng có nhiều phiên bản hoa cúc khác như hoa cúc tím, hoa cúc hoàng gia màu sắc rất sang trọng, bông nở to cánh khum sát nở bền thích hợp để cắm trên bàn thờ.

4. Hoa huệ trắng

Từ lâu, hoa huệ trắng được lựa chọn làm loại hoa dâng cúng bàn thờ. Hoa huệ trắng tượng trưng cho sự thanh cao, đầy đủ và sung túc. Loại hoa huệ trắng được dùng nhiều để cắm chưng trên bàn thờ là loại hoa huệ ta, không phải loại huệ tây bông to giống hoa ly.

5. Hoa hồng

Ngoài màu vàng, hoa hồng đỏ cũng chứa rất nhiều hỷ khí. Đồng thời, hoa hồng đỏ cũng mang lại nhiều năng lượng tích cực và thu hút tiền bạc vào nhà. Tuy nhiên, cần chọn loại hoa hồng không có gai nhọn để chưng bàn thờ.

6. Hoa lay ơn đỏ

Hoa lay ơn cũng thường được bày trên bàn thờ. Tuy nhiên loại hoa này cùng với mai đào thường được chưng vào dịp Tết. Những ngày khác trong năm, gia chủ có thể chọn những loại hoa dâng cúng phổ biến hơn.

7. Hoa mẫu đơn

Mẫu đơn đỏ, hay còn gọi là bông trang. Trong tín ngưỡng dân gian, mẫu đơn đỏ được dùng nhiều trong văn hóa thờ cúng vì đây là loại hoa linh thiêng gắn liền với Thần Phật nên được chọn làm hoa dâng cúng ngày lễ, ngày Rằm và mùng 1.

Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm hoa mẫu đơn mộc mạc, dân dã nên thường bày bàn thờ Thần tài, Thổ Công nhiều hơn là dâng lên bàn thờ Gia tiên. Điều này tùy thuộc vào quan điểm của mỗi gia đình, miễn sao khi cắm hoa mẫu đơn phải chọn hoa tươi, bông to tròn, không bị héo là được.

Ảnh: Loan Trần

Hoa cúng bàn thờ nên cắm bao nhiêu bông là hợp lý?

Theo phong thủy, cũng giống như số lượng nhang, cắm hoa chưng bàn thờ nên dùng những số lẻ như 1,3 ,5, 7, 9,.... Bởi những số lẻ mang năng lượng dương, tượng trưng cho may mắn. Còn những số chẵn như 2, 4, 6, 8, 10 nên kiêng cắm vì chúng mang nhiều năng lượng âm, không may mắn.

Lưu ý: Ngoài những loại hoa nên dâng cúng trên bàn thờ, cũng có những loại kiêng nên dùng như hoa phong lan, hoa ly, hoa nhài, hoa cúc vạn thọ, hoa phù dung,...

Hoa phong lan và hoa ly đều có mùi thơm quyến rũ tuy nhiên nhiều người kiêng kỵ bày loại hoa này trên bàn thờ. Người ta cho rằng, ly trong "ly tán", phong trong "phong tình" đều không mang lại may mắn, tài lộc nên không được sử dụng trên bàn thờ Gia tiên. Cũng như vậy, hoa dâm bụt cũng có chữ "dâm" nên người ta không dùng loại hoa này trên bàn thờ để cầu may mắn.

Tuy nhiên, hoa ly vẫn được nhiều người sử dụng trên bàn thờ Gia tiên. Nhiều người kiêng bày hoa ly trên bàn thờ Gia tiên vì nhiều gia đình kết hợp bàn thờ Phật cùng bàn thờ Gia tiên, chỉ vì không thích mùi hoa quá nồng nên người ta kiêng cắm hoa ly. Bên cạnh đó, với màu sắc rực rỡ, bông hoa to đẹp, nhiều người vẫn chọn hoa ly để cắm bàn thờ Thần tài, các ban ở điện Mẫu, đình đền,...

Hoa cúc vạn thọ được khá nhiều người ưa thích mua cả chậu về nhà bài trí ngày Tết. Tuy nhiên, để dâng cúng trên bàn thờ thì không phù hợp vì hoa cúc vạn thọ có mùi hăng hôi hơn là thơm, không thích để cúng ông bà tổ tiên.

Hoa phù dung mặc dù đẹp nhưng nhiều người cũng tránh đặt trên bàn thờ. Mặc dù hoa phù dung có sắc màu rực rỡ nhưng "sớm nở tối tàn" cũng không được ưa chuộng dùng trên bàn thờ.

Ngoài ra, dâng cúng trên bàn thờ không được dùng các loại hoa héo, hoa giả sẽ mang lại những điều không may, không thanh tịnh.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)