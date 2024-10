Loại hoa nằm trong top đắt nhất thế giới, về Việt Nam có giá 12 triệu đồng/bó, ở nước khác mọc dại đầy vườn nhổ đi không kịp

Đó chính là hoa linh lan - loại hoa cưới khiến nhiều cô dâu mê mẩn.

Mới đây, trên Threads lan truyền bài đăng về loại hoa này và thu hút sự chú ý từ dân tình. Chủ nhân bài đăng là một cô dâu chuẩn bị đám cưới, vì thích hoa linh lan nên đã tìm hiểu giá ở tiệm hoa và không khỏi choáng váng khi nghe con số.

Theo đó phía tiệm hoa cho biết, bó hoa mà cô gái quan tâm là hoa linh lan nhập khẩu Hà Lan 75 cành có giá 12 triệu đồng. Nếu đặt trước 10 ngày thì được ưu đãi 10%, còn 10,8 triệu đồng.

Hoa cưới linh lan là mong ước của nhiều cô dâu (Ảnh: Brides)

Ở phía dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng xác nhận hoa linh lan ở Việt Nam cực kỳ đắt nhưng ở một số nước xứ lạnh lại là loại hoa dại ven đường, nhổ đi không kịp. Ngoài ra một số người cũng giải thích lý do cho sự đắt đỏ này và cho lời khuyên về lựa chọn dùng hoa linh lan làm hoa cưới:

- Tui ở Canada, hoa này mọc dại đầy vườn nhổ đi không kịp.

- Rất thơm nha. Nhưng khó trồng với lại nhanh héo, nở theo mùa nữa, một cây ra cũng ít hoa nên giá mắc.

- Ôi! hoa linh lan ở Việt Nam đắt vậy ạ? mình ở châu Âu tới hè mọc dại nhiều lắm mà trong chợ không thấy bán luôn... Hè vừa rồi mình tự làm một bó chụp ảnh cưới bên này nhưng đúng là hoa rất mong manh, dễ héo nên lúc nào cũng cần cấp nước để được tươi. Có lẽ vì khâu vận chuyển và bảo quản khó khăn nên giá nhập về đắt như vậy.

- Hoa này là nhập khẩu á. Với cả khó chăm lại còn dễ héo, mỏng manh dễ vỡ. Hồi bạn mình cưới mua bó này 14 triệu. Mà 10h sáng giao hoa tới chiều là héo luôn, nhìn xơ xác.

- Mình đã sử dụng hoa linh lan mix hoa rum làm hoa cưới. Khuyên các bạn nên cân nhắc vì như mình sáng 9h nhà trai sang đón dâu đến 11h vào tiệc mà nó rũ rồi. Nếu đặc biệt thích thì mình cứ chốt thôi chứ sáng đón dâu mà chiều vào tiệc thì nó héo luôn ạ.

Được biết hoa linh lan là thực vật thân thảo, thân cây cao nhất khoảng 40cm, mỗi cành mọc 5 - 15 bông hoa nhỏ giống như những chiếc chuông tí hon. Loại hoa này thường mọc thành cụm ở thung lũng, dưới bóng râm hoặc ven rừng, ven suối tại các nước trong khu vực ôn đới thuộc Bắc bán cầu của châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Vì vậy trong tiếng Anh, linh lan còn được gọi là Lily of the Valley (tức là hoa Lily thung lũng).



Hoa linh lan mọc dại ven đường (Ảnh: Reddit)

Một trong những điều đặc biệt nhất của hoa linh lan chính là ý nghĩa mà nó mang lại. Trong Kinh thánh, linh lan mọc lên từ nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá, nên còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Mẹ).

Trong tình yêu, hoa linh lan có những cái tên khá mỹ miều như The Return of Happiness (có nghĩa là Sự trở về của hạnh phúc), huệ chung thủy,... Do đó, các cặp uyên ương thích chọn lựa linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm.

Tuy nhiên, để sở hữu một bó hoa linh lan tươi làm hoa cưới không phải dễ dàng.

Với hoa linh lan tự nhiên, mỗi cây chỉ cho một cành hoa duy nhất và chỉ nở 1 lần/năm. Mùa hoa cũng ngắn ngủi, kéo dài khoảng một tuần. Loại hoa này còn rất mong manh, dễ héo nên nếu thu hoạch không khéo, tuổi thọ của hoa còn bị rút ngắn hơn nữa.

Bên cạnh đó, mỗi cành hoa linh lan khá nhỏ nên để cho ra được 1 bó hoa cầm vừa tay cũng cần số lượng lớn cành hoa, phải tốn nhiều thời gian và công sức để thu hoạch. Có thể thấy từ việc thu hoạch, bảo quản và phân phối hoa linh lan ra thị trường đều cực kỳ khó khăn, luôn được xếp vào nhóm hoa hiếm.

Ở Việt Nam, vì điều kiện khí hậu không phù hợp nên khó trồng, nếu có thì chất lượng hoa cũng không tốt bằng các nước có điều kiện hợp lý hơn. Vậy nên hoa linh lan rất khó kiếm, phải nhập khẩu.

(Ảnh: Freepick)

Chính vì những lý do này, hoa linh lan nằm trong danh sách những loại hoa đắt nhất thế giới. Theo tìm hiểu thị trường trong nước, trung bình giá của một bó hoa cưới làm từ hoa linh lan không dưới 10 triệu đồng, đôi khi lên đến vài chục triệu đồng.

Chính vì giá thành đắt đỏ như vậy mà hoa linh lan cũng chỉ xuất hiện những trong đám cưới lộng lẫy của người nổi tiếng hay giàu có. Một số cô dâu từng khiến dân tình phải xuýt xoa với hoa cưới linh lan gồm có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Diệu Nhi, Ngô Thanh Vân, Viên Minh - vợ Công Phượng, Doãn Hải My - vợ Văn Hậu,...

Nhiều cặp đôi nổi tiếng chọn hoa linh lan làm hoa cưới (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)