Lộ thông tin khiến người dùng muốn "quay xe": Hai trong bốn mẫu iPhone 15 tăng giá sốc!

Thời gian qua, hàng loạt thông tin mới về iPhone 15 vừa được tiết lộ, trong đó có việc siêu phẩm này sẽ sở hữu nhiều thay đổi đột phá về thiết kế và cả hiệu năng. Tuy nhiên, theo các báo cáo mới đây, các mẫu iPhone 15 Pro được cho là sẽ phải đối mặt với việc tăng giá đáng kể khi ra mắt vào cuối năm nay.

Với những cải tiến về thiết kế lẫn hiệu năng, mức giá của bộ đôi iPhone 15 Pro có thể khiến nhiều người phải cân nhắc (Ảnh minh hoạ: ARMDchannel)

Theo MacRumors, một nguồn tin trên Weibo cho biết, Apple đang có kế hoạch tăng giá các mẫu ‌iPhone 15 Pro‌ năm nay để nới rộng khoảng cách với phiên bản iPhone 15 Plus. Để so sánh, iPhone 14 Pro và ‌iPhone 14 Pro‌ Max hiện có giá khởi điểm lần lượt là 999 USD (23,4 triệu đồng) và 1.099 USD (25,8 triệu đồng), điều này đồng nghĩa lần tăng giá này có thể đưa mức giá hai phiên bản iPhone cao cấp lần đầu vượt mốc 1.000 USD.



Báo cáo cho biết thêm rằng vì ‌iPhone 15‌ và ‌iPhone 15‌ Plus sẽ đi kèm một số tính năng hiện chỉ dành riêng cho các mẫu Pro, chẳng hạn như Dynamic Island và camera 48MP, nên Apple muốn "tách bạch" giữa 2 dãy sản phẩm Pro và tiêu chuẩn.

Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Apple "rất quan tâm" đến doanh số bán hàng của iPhone 14 Plus, vốn có giá khởi điểm 899 USD (21 triệu đồng) - chỉ thấp hơn 100 USD (2,3 triệu đồng) so với ‌iPhone 14 Pro‌. Do đó, công ty rõ ràng đang cân nhắc các chiến lược giá khác nhau để tăng doanh số bán các mẫu ‌iPhone 15‌ tiêu chuẩn ra mắt năm nay.

Thông tin này cũng từng được nhà phân tích công nghệ Jeff Pu từ công ty đầu tư Haitong International Securities có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận. Trước đó, mặc dù có nhiều báo cáo rằng các mẫu ‌iPhone 14‌ năm ngoái sẽ tăng giá khoảng 100 USD, nhưng điều này đã không thành hiện thực và các thiết bị vẫn tiếp tục có giá tương đương với các mẫu iPhone 13 series.

Apple đã nhiều lần điều chỉnh giá cho smartphone của mình tại các thị trường ngoài Mỹ. Tuy nhiên chủ yếu là do tỷ giá của mỗi quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, Apple đã bị giảm lợi nhuận vì chi phí sản xuất tăng và vấn đề lạm phát, nên họ phải nâng giá để bù vào.

Ví dụ: Tại Vương quốc Anh, ‌iPhone 14 Pro‌ có giá khởi điểm là 1.099 bảng Anh, tăng 150 bảng so với 949 bảng cho iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, với iPhone 15 series, việc tăng giá ở Mỹ có thể xảy ra do lạm phát kinh tế trên mức trung bình.

Apple đã cố gắng giữ nguyên giá khởi điểm cho 6 thế hệ liên tiếp của các mẫu Pro, nhưng tới nay mức giá có thể sẽ phải tăng để công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận. Không rõ liệu ‌iPhone 15‌ và ‌iPhone 15‌ Plus tiêu chuẩn có tăng giá so với ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus, hiện có giá khởi điểm lần lượt là 799 USD và 899 USD hay không.

Apple dự kiến ​​sẽ công bố loạt ‌iPhone 15‌ vào tháng 9 như thường lệ. Tất cả bốn thiết bị được đồn đại là có cổng USB-C, Dynamic Island và khung viền bo cong hơn một chút, trong khi hơn 10 tính năng và thay đổi bổ sung được đồn đại sẽ có trên các biến thể Pro.