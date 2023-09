Lộ diện sân khấu hoành tráng tại Việt Nam của mỹ nam xứ chùa Vàng thông thạo 4 ngoại ngữ

Chỉ còn vài ngày nữa, "Planet of Friends Concert" - sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế độc quyền đầu tiên có sự kết hợp của 5 nghệ sĩ Thái Lan cực kì nổi tiếng sẽ đến với fan Việt. Không còn là tin đồn, đây chính là concert đầu tiên của mỹ nam thông thạo 4 ngoại ngữ Patrick Nattawa Finkler tại Trung tâm thể dục thể thao Uỷ ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Đức, Tp.HCM vào ngày 10/9. Ngoài những bản hit đình đám của Patrick, khán giả còn được thưởng thức những phần biểu diễn đến từ những đồng nghiệp thân thiết của anh chàng là: Son Yuke Songpaisan, Vill Wannarot Sonthichai, Mile Phakphum Romsaithong, Apo Nattawin Wattanagitiphat.

Patrick Nattawat (sinh năm 2003) là một trong những mỹ nam hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Ngôi sao thế hệ GenZ sở hữu gương mặt điển trai vô cùng cuốn hút khi mang hai dòng máu Thái - Đức. Anh chàng từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như "Joined Angel Beside me", "The Gifted: Graduation", "I’m Tee - Me too". Sau đó Patrick tiếp tục lấn sân và trở thành một trong những thành viên nhóm nhạc INTO1 với nghệ danh Doãn Hạo Vũ. Hiện tại Patrick đang hoạt động độc lập với tư cách nghệ sĩ của công ty chủ quản E-intent. Anh chàng còn được công chúng yêu mến bởi thành tích học tập đáng nể cùng việc thông thạo 4 ngoại ngữ: Thái - Đức - Trung - Anh.

Có thể nói, sau BornPink thì đây là concert của nghệ sĩ quốc tế tiếp theo tại Việt Nam được đầu tư kỹ lưỡng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước. Mới đây, ban tổ chức vừa hé lộ những hình ảnh sân khấu đêm nhạc vô cùng hoành tráng cùng hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại đúng chuẩn quốc tế.

Theo đó, sân khấu được thiết kế có "1-0-2" với những khối hình tròn độc đáo, gồm một vòng tròn to ở chính giữa cùng 4 vòng tròn nhỏ xung quanh tượng trưng cho những hành tinh đúng như tên gọi của đêm nhạc "Planet of Friends Concert". Khu vực sân khấu mở rộng và kéo dài theo hình chữ Y giúp cho những phần biểu diễn, giao lưu của nghệ sĩ với khán giả được dễ dàng, gần gũi hơn.

Trong đoạn clip giao lưu trực tiếp (livestream) trên trang cá nhân, Patrick cũng dành lời khen ngợi cho sân khấu show diễn đầu tiên tại Việt Nam: "Chúng ta sắp có sự kiện ở Việt Nam. Mong rằng sẽ được gặp thật nhiều bạn ở đó. Bởi vì sân khấu lần này sẽ rất thú vị đó và có những bài hát mới nữa. Có bao nhiêu bài nhỉ? Còn có những tiết mục hát cùng với những người bạn, đó là những ca khúc mới. Và ánh sáng màu sắc âm thanh thì wow lắm đó nha. Theo như mô phỏng sân khấu mà mình thấy thì sân khấu rất là tuyệt vời. Mong rằng sẽ gặp thật đông các bạn ở Việt Nam nha".

"Planet of Friends Concert" đã mở cổng bán vé trên website actiup.net với 3 hạng mức: Vé VIP: 6.500.000đồng/vé; Vé PLANTINUM: 4.000.000đồng/vé; Vé CAT: 1.500.000đồng/vé. Một phần doanh thu từ việc bán vé sẽ được chuyển góp vào các hoạt động thiện nguyện bao gồm trao quà tặng và cơ sở vật chất tại Làng Thiếu Niên Thủ Đức. Các hoạt động thiện nguyện này sẽ được tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để thực hiện.

"Planet of Friends Concert" sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 19h00 ngày 10/9/2023 tại Trung tâm thể dục thể thao Uỷ ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Đức, Đường Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.HCM.

"Planet of Friends Concert" được tổ chức thực hiện bởi công ty TNHH MTV Fanstar, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty TNHH NUEN Việt Nam (xe moto điện NUEN), đơn vị tài trợ địa điểm: Nova Gallery, đơn vị tài trợ ẩm thực: Dragon Palace, đơn vị Bảo trợ truyền thông: Công ty TNHH Ngôi Sao Thái An, Chuỗi hệ thống Chợ Gạo Show, Công ty Cao Kỳ Entertaniment. Truy cập www.actiup.net để mua vé sự kiện.