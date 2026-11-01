Lộ diện liên danh duy nhất muốn làm dự án hơn 9.000 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Liên danh TPM360 - NMID là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu dự án Mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ. Dự án có diện tích khoảng 90,76 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.384 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hải Phòng vừa công bố biên bản mở thầu dự án. Theo biên bản mở thầu được công bố, liên danh TPM360 - NMID là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu.

Công trình được triển khai tại phường An Hải và phường Lê Lợi, TP. Hải Phòng, với quy mô sử dụng đất khoảng 90,76 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 9.384 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ không đồng nghĩa liên danh này đã chính thức được lựa chọn thực hiện dự án. Hồ sơ vẫn cần được đánh giá theo các tiêu chí, điều kiện trong hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành.

Theo định hướng đầu tư, dự án sẽ hình thành khu đô thị hỗn hợp đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và các công trình phục vụ đời sống dân cư. Cơ cấu sản phẩm dự kiến có nhà ở thương mại để bán, gồm nhà liền kề và biệt thự; nhà ở xã hội dạng chung cư.

Bên cạnh quỹ nhà ở, dự án còn bố trí các công trình văn hóa, thể dục thể thao, y tế và giáo dục. Các hạng mục này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi của cư dân khi khu đô thị được đưa vào khai thác.

Không gian công cộng cũng là một phần trong cơ cấu đầu tư, với hệ thống công viên, cây xanh và sân chơi. Ngoài ra, dự án sẽ có các công trình thương mại, dịch vụ, giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn khu.

Trước đó, Hải Phòng cũng mở thầu 2 khu đô thị gần 17.000 tỷ. Cụ thể, theo biên bản mở thầu được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố ngày 20/10, liên danh CTCP Đầu tư và Phát triển Ecolives - CTCP Đầu tư và Phát triển EcoCapital là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Dự án Khu đô thị mới tại phường Hải An.

Khu đô thị mới tại phường Hải An có tổng vốn đầu tư hơn 13.695 tỷ đồng, quy mô đất dự kiến gần 161 ha, gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và hệ thống công trình dịch vụ.

Đối với dự án khu đô thị tại phường An Dương, TP. Hải Phòng, Sau thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và gia hạn một lần để thu hút thêm nhà đầu tư, chỉ Công ty CP Phát triển đô thị An Dương HP nộp hồ sơ dự thầu.

Dự án được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2548 ngày 30/6/2025. Theo kế hoạch, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 20,2 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.781 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.