Lộ diện info khủng của NTK song ca với Wowy trong ELLE show

NTK Phạm Đăng Anh Thư và anh Minh Nhựa và vợ chồng Joyce

NTK Phạm Đăng Anh Thư từng là HotVteen cùng thời với các gương mặt đình đám như: Wanbi Tuấn Anh, Midu, Khổng Tú Quỳnh, Chung Thanh Phong… nhưng vì đam mê ngành thiết kế nên đã chọn con đường thiết kế và gây dựng thương hiệu Joli Poli Haute Couture. Hiện nay, cô là nhà thiết kế hàng đầu về dạ hội được các siêu sao tin tưởng như Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm, Hồ Quỳnh Hương… và có rất nhiều hoa hậu Việt Nam đăng quang trong những chiếc váy lộng lẫy của Joli Poli như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy. Ngoài ra, cô còn có mối quan hệ rất thân thiết và từng thiết kế cho rất nhiều mỹ nhân Việt thi đấu trên các đấu trường nhan sắc quốc tế như: Huyền My, Hà Thu, Ngọc Duyên, Hoàng Thùy...

Cô chụp cùng với CEO của Joli Poli, Wowy và vợ chồng Minh Nhựa

Không chỉ là một nhà thiết kế tài năng, cô còn là người tổ chức hôn lễ và váy cưới cho nhiều cặp đôi đình đám của showbiz như: Lương Thế Thành - Thúy Diễm, đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, Joyce Phạm - Tâm Nguyễn…

Cô có hội bạn thân rất nổi tiếng và thường xuất hiện trong các sự kiện như Minh Nhựa, Mina, hotmom Di Băng, Dược sĩ Tiến và nhiều doanh nhân thành đạt. Hiện nay NTK Phạm Đăng Anh Thư kiêm nhiệm luôn cả vai trò tổ chức event, lễ hội, đám cưới…

Ngoài công việc kinh doanh và thiết kế, cô còn là nhà hoạt động thiện nguyện rất tích cực. Vừa đấu giá thành công 3 chiếc váy với tổng giá trị 755 triệu, trong đó có chiếc váy 405 triệu nổi tiếng do Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc, được anh Minh Nhựa đóng góp cho Quỹ "Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về" của Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Thực ra thông tin về NTK Phạm Đăng Anh Thư cũng khá khan hiếm vì cô ít chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình, được hay là cô mới bắt đầu tự chơi Facebook chỉ trong 1 năm vừa qua.

Một điều khiến công chúng bất ngờ nữa là MV ca khúc Thiên Đàng được NTK Phạm Đăng Anh Thư thể hiện cùng với Wowy đang trên top 10 trending của YouTube, quả là một người rất tài năng ở nhiều lĩnh vực.

Thể hiện ca khúc Thiên Đàng với Wowy

Trong show diễn Kiss From The Cloud vừa qua do chính cô là nhà thiết kế chính, có rất nhiều vedette tham gia và đặc biệt có phần biểu diễn của Wowy và Dế Choắt.