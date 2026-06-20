Lộ diện đối tượng cuối cùng trong vụ bảo vệ dùng hung khí đánh người vì mâu thuẫn tiền gửi xe ở Hà Nội

Sau 5 ngày bỏ trốn, nam bảo vệ chém trọng thương tài xế và truy sát một nạn nhân khác đã ra đầu thú.

Ngày 20/6, thông tin trên VietNamNet, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tỉnh Nghệ An) - nam tài xế liên quan vụ hành hung người dân vì mâu thuẫn phí gửi xe ở chung cư, đã đến cơ quan công an đầu thú. Minh được xác định là đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí chém tài xế gây thương tích và truy đuổi chủ ô tô trong vụ việc. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh gục vì mâu thuẫn tiền gửi xe tại chung cư 87 Lĩnh Nam, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 bảo vệ tại chung cư để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Vũ Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (2007, trú tại xã Thịnh Minh, Phú Thọ).

Theo đó, vào tối 14/6, tài xế N.M.D. lái ô tô chở anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến chơi tại nhà một người quen ở chung cư nêu trên và gửi xe ở hầm chung cư. Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, anh D. không trả tiền nên Dũng gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết. Khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với N.M.D không được nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Một lúc sau thì T.M.H cùng vợ đi xuống.

Đối tượng Minh cầm hung khí truy đuổi nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng xuống. Tiếp đó giữa Minh và anh H., D. xảy ra cãi vã, rồi dùng điện thoại quay video. Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt nạn nhân. Sau đó, Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Văn Minh đã dùng hung khí đánh anh D và H. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Nhận được tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera và khẩn trương đưa 3 đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Một phần diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, vụ việc đã trở thành tâm điểm chú ý.