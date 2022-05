Lộ diện các địa phương hút khách nhất dịp lễ 30/4-1/5: Riêng top 3 đã đón hơn 2 triệu lượt khách, thu 4.000 tỷ đồng

Thanh Hóa

Ngày 3/5, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , dù thời tiết không thuận lợi nhưng các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đón được tổng cộng 898.000 lượt du khách. Trong đó, khách lưu trú là 577.400 lượt, tăng 85,6% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021.

Với lượng khách này, Thanh Hóa chính thức là "quán quân" hút khách của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Nghệ An

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, theo thống kê của Sở Du lịch, Nghệ An dự ước đón 712.000 lượt khách, trong đó khách có lưu trú: 285.000 lượt; doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh như hoạt động vượt công suất.

Với lượng khách này, Nghệ An đứng thứ hai cả nước chỉ sau Thanh Hóa.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do tâm lý e ngại đông tại các điểm du lịch xa, người dân Thủ đô năm nay chọn du lịch Hà Nội.

Thống kê của đơn vị ngày 3/5 cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4-03/5/2022), Hà Nội ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020, đứng thứ ba cả nước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2.000 lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (do năm 2021 dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, khách du lịch phải hủy các tour du lịch để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch).

Cần Thơ

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, ước tính Cần Thơ đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng 35% so với dịp lễ năm ngoái.

Các cơ sở lưu trú ước phục vụ hơn 73.000 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 480 lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt 181 tỷ đồng (tăng 40%), công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú trong dịp lễ đạt khoảng 95%.

Quảng Ninh

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 2/5, địa phương này đã đón khoảng 340.000 khách du lịch.

Riêng hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Quảng Ninh đón gần 200.000 du khách về nghỉ ngơi, tham quan các khu du lịch trên vịnh Hạ Long và địa phương trong toàn tỉnh.

Trong dịp nghỉ tính từ ngày 29/4 đến 3/5, riêng TP Móng Cái đã đón gần 100.000 khách đến tham quan, du lịch.

Lâm Đồng

Sáng 3/5, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, chủ yếu là trên địa bàn TP Đà Lạt.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Lâm Đồng ước đón khoảng 132.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 130.500 lượt khách.

Trước đó, cơ quan chức năng TP Đà Lạt dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó, có khoảng 140.000 khách lưu trú. Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến xấu, nên lượng du khách lên nghỉ lễ không được như kỳ vọng.

An Giang

Tại An Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ ước tính có khoảng 300.000 lượt du khách trong và ngoài nước tới địa phương này tham quan, tăng 51% so với cùng kỳ 2021. Phần lớn du khách tới An Giang chọn lên Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, viếng miếu Bà Chúa Xứ ở Núi Sam.

Kiên Giang

Chiều 3/5, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 297.000 lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có trên 5.000 lượt khách quốc tế, tăng 66,4% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch 211.239 lượt, tăng 83,7% so với cùng kỳ; khách du lịch có lưu trú 85.500 lượt, tăng 38,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 248 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Riêng TP Phú Quốc đón 128.739 lượt khách, tăng 40,8% so với cùng kỳ; Trong đó, có 5.000 lượt khách quốc tế, tăng 68,8% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt trên 175 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 3/5, Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 2/5, địa phương đã đón khoảng 283.000 lượt khách, qua đó đạt doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tại TP Vũng Tàu đạt khoảng 105,6 tỷ đồng.

Khánh Hòa

Theo thống kê của ngành Du lịch Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong bốn ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Lượng khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách quốc tế là 2.405 lượt, khách nội địa là 123.095 lượt và khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỷ đồng.

Đà Nẵng

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch tại Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 03/5/2022) ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Hải Phòng

Trong 4 ngày nghỉ lễ, TP Hải Phòng thu hút 250.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, Đồ Sơn và Cát Bà là hai điểm đến thu hút phần lớn du khách.

Quảng Nam

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, tổng lượng khách tham quan và lưu trú du lịch tại tỉnh dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 200.000 lượt, tăng hơn 155% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 8.000 lượt, tăng 233%, khách nội địa ước đạt trên 190.000 lượt, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Định

Sáng 3/5, Sở Du lịch Bình Định cho hay đã có thông tin sơ bộ về tình hình hoạt động du lịch trước, trong và sau lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh.

Tổng lượng khách lưu trú và tham quan du lịch đến Bình Định trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 ước đạt 192.000 lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu đạt 215 tỷ đồng, tăng 73%.

Lào Cai

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (từ 30/4–3/5/2022), lượng du khách đến Lào Cai ước đạt 148.900 lượt, tăng 190% so với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch vừa qua và tăng 123,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách du lịch nội địa là 148.158 lượt, khách quốc tế là 752 lượt. Công suất phòng nghỉ trong kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 75%, riêng Khu du lịch quốc gia Sa Pa và huyện Bắc Hà đạt trên 95%.295 tỷ đồng.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Sa Pa đón 98.000 lượt khách tham quan, tăng 122% so với kỳ nghỉ nghỉ năm 2019 (thời kỳ cao điểm nhất của du lịch Sa Pa); tăng 755% so với năm 2020 và 225% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt.

Sơn La

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Sơn La đã đón 125.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ trên 112 tỷ đồng.

Quảng Bình

Tổng số khách du lịch đến tỉnh Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đạt trên 115.000 lượt, tăng 4,6% so với dịp nghỉ lễ năm ngoái. Tình hình thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng nhiều đến lịch trình di chuyển, trải nghiệm dịch vụ của du khách.

