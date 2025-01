Lộ diện 16 ý tưởng xuất sắc nhất vào chung kết “Tiếng nói Xanh” mùa 2

Phát biểu tại lễ khai mạc Vòng Đối đầu ở điểm thi Vinschool Times City (Hà Nội), TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào tinh thần sáng tạo của các thí sinh.

Theo đó, 16 đội thi tiến vào vòng cuối cùng đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội (8 thí sinh), Phú Yên (6 thí sinh), Nghệ An (3 thí sinh), An Giang (2 thí sinh), Đồng Nai (2 thí sinh), Hải Phòng (2 thí sinh), Quảng Bình (2 thí sinh), TP. Hồ Chí Minh (3 thí sinh), Trà Vinh (2 thí sinh) và Hưng Yên (1 thí sinh).

Các chủ đề dự thi của 16 đội được chia thành nhiều lĩnh vực đa dạng như: Tiêu dùng xanh, Di chuyển xanh, Đô thị xanh, Lối sống xanh, Du lịch xanh, Giáo dục xanh, Năng lượng xanh, Văn phòng xanh và Y tế xanh. Đây đều là những lĩnh vực trọng tâm trong các chương trình hành động của Quỹ Vì tương lai xanh.

Những ý tưởng nổi bật góp mặt tại vòng chung kết

Ở vòng cuối, các đội sẽ trình bày những ý tưởng sáng tạo với nhiều góc nhìn mới mẻ về các giải pháp bảo vệ môi trường. Một số ý tưởng nổi bật có thể kể đến:

Dự án "Food for Fuel" của đội The Incredibles HFR (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) do Nguyễn Đỗ Thảo Anh và Phương Hạnh Thuỳ Dương thực hiện, tập trung vào việc giảm thiểu lãng phí thực phẩm và khí thải tại Hà Nội thông qua hệ thống C.P.D (Thu gom - Xử lý - Phân phối). Hệ thống này sử dụng các thùng rác cảm biến AI dọc các tuyến đường, giúp biến rác hữu cơ thành khí sinh học.

Đội The Incredibles HFR tranh thủ trao đổi nhanh trước khi bước vào trận tranh biện với đội đối thủ

Ý tưởng "Chiết xuất SiO2 từ tro trấu" do đội Verdant Sun gồm Đào Phương Anh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Viết Nhật Minh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) đề xuất. Dự án này hướng đến việc tận dụng rơm rạ để tạo ra SiO2 tinh khiết – một nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp bán dẫn, giúp giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Sáng kiến găng tay y tế từ tảo biển của đội Seaweed (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) với sự tham gia của Lê Bảo Ngọc và Lê Minh Anh. Ý tưởng này không chỉ nhằm sản xuất găng tay y tế thân thiện với môi trường, mà còn tạo thêm cơ hội kinh tế cho người dân vùng biển và giảm nguy cơ dị ứng hóa chất khi sử dụng găng tay cao su thông thường.

Ngoài ra, còn nhiều dự án giàu tiềm năng ứng dụng như: thuốc trừ sâu sinh học từ hoa ngũ sắc, băng vệ sinh từ vật liệu sinh học, xi măng âm carbon nhờ khoáng chất hấp thụ CO2, hay hệ thống kênh nhân tạo lọc nước và giảm ngập lụt hiệu quả.

Bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi những ý tưởng lớn

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, chia sẻ: “Trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc thi, sự cố gắng không ngừng và tinh thần nhiệt huyết của các thí sinh đã được thể hiện rõ qua từng giai đoạn. Chúng tôi tự hào khi chứng kiến các em tự tin bộc lộ sự nhiệt huyết, bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi những ý tưởng lớn. Mỗi ý tưởng không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn chứa đựng khát khao góp phần thay đổi cộng đồng, xây dựng một tương lai bền vững và xanh hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn sẽ mang đến Vòng Tranh hạng đầy kịch tính và bùng nổ sắp tới”.

Vòng Tranh hạng của Cuộc thi Hùng biện - Tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 2 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni vào ngày 18 và 19/1/2025. Thể lệ thi đấu mỗi trận của Vòng Tranh hạng sẽ giống như Vòng Đối đầu nhưng có thêm phần thi phản biện với Ban Giám khảo về ý tưởng của mình.

Các cá nhân/đội thi sẽ thi đấu theo phương thức loại trực tiếp từ vòng Tứ kết, Bán kết đến Chung kết theo 2 bảng thi đấu tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả thi đấu sẽ được công bố trực tiếp sau mỗi trận đấu.