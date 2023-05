Lộ danh tính HLV thứ 4 của Rap Việt mùa 3: Là "huyền thoại sống" trở về từ nước ngoài?

Sáng ngày 11/5, cộng đồng fan Underground được dịp rộn ràng khi Rap Việt công bố dàn huấn luyện viên (HLV) ngồi "ghế nóng" mùa 3 bao gồm B Ray - BigDaddy - Andree. Theo format của 2 mùa trước, chương trình luôn có 4 HLV được chia thành 4 đội khác nhau. Vì vậy, danh tính HLV thứ 4 là điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nhiều cư dân mạng suy đoán chắc hẳn đây phải là cái tên đặc biệt nên nhà sản xuất mới muốn giấu kín để nhân vật này có thể làm "trùm cuối" chương trình.

Đáng chú ý, nhà sản xuất liên tục nhấn nhá về gợi ý cung cấp trong poster của 3 HLV mùa mới bao gồm các chữ cái T - V - G. Ngay lập tức, netizen đã đưa ra nhiều đáp án khác nhau để giải đáp "câu đố" từ ekip. Câu trả lời được netizen đưa ra khớp với gợi ý nhất chính là rapper Thái Việt G.

Thái Việt G được cho là HLV thứ 4 của Rap Việt mùa 3 (Nguồn: Troll Rap Việt)

Thái Việt G (Ngô Thái Minh) sinh ra tại Mỹ. Đến năm 16 tuổi, anh đã gây chú ý với ca khúc rap Gang đầu tiên. Sau đó, anh tiếp tục cho ra đời bài hit Around my town, album Portland love và Together we rize.

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Thái Việt G tới San Diego, California (Mỹ) để làm album tiếp theo tên My life and rhymes. Âm nhạc và lời rap của Thái trong album này đã trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều, giúp anh có một bước tiến xa trong sự nghiệp. Ký hợp đồng với 454 Life Entertainment, anh ra album The statement. Thời điểm này đã có nhiều người xem anh như một trong những huyền thoại sống đầu tiên của nhạc rap Việt Nam. Anh cũng từng có khoảng thời gian hợp tác với Suboi hay Wowy.

Thái Việt G được xem như như một trong những huyền thoại sống đầu tiên của nhạc rap Việt Nam

Sản phẩm mới ra mắt của Thái Việt G vào ngày 10/5 vừa qua (Nguồn: YouTube Thai VG)