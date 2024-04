Lo cho túi tiền hơn lòng trung thành với công ty, phần lớn GenZ không chấp nhận làm 1 nghề để sống

Không yên tâm nếu chỉ có một nguồn thu nhập

Kết quả cuộc nghiên cứu của MarketWatch Guides được công bố vào đầu tháng 4/2024 cho thấy: Trong năm 2023, hơn một nửa dân số Mỹ (54%) phải làm ít nhất 2 công việc cùng lúc mới đủ duy trì cuộc sống.

Trong số đó, đứng đầu là thế hệ GenZ với 71%, vị trí thứ 2 thuộc về thế hệ Millennials với 68%, tiếp đó là GenX với 48%, và cuối cùng là thế hệ Baby boomer với 32%.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu này cũng chỉ ra thế hệ trẻ không ngại làm nhiều việc, họ thậm chí luôn đặt mục tiêu có ít nhất 2 nguồn thu nhập, nhưng làm nhiều việc cùng lúc cũng không mấy hữu ích trong việc giúp họ có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Phân tích từ Bank of America cho thấy những công việc làm thêm không yêu cầu kiến thức/kỹ năng chuyên môn không thực sự mang lại nguồn thu nhập tốt.



“Giới trẻ đang cảm thấy bị lép vế so với thế hệ cha mẹ, ông bà. Những con số đã cho thấy rằng lạm phát và suy thoái kinh tế khiến cuộc sống của người trẻ khó khăn hơn so với những thế hệ trước” - Anna Zhou - Nhà Kinh tế học tại Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America), đồng thời là tác giả của báo cáo trên chia sẻ.

Báo cáo cũng cho thấy ngay cả khi có nhiều hơn một nguồn thu nhập, 44% người trẻ vẫn cảm thấy bấp bênh về mặt tài chính, một phần vì họ không dám chắc các nguồn thu nhập của mình có thể duy trì đều đặn tới bao giờ.

Thiếu niềm tin với nơi làm việc - Lý do khiến người trẻ lao đi tìm “phương án dự phòng”

Tờ New York Post đưa tin nhiều người trẻ gọi hiện thực đang làm nhiều công việc cùng lúc của mình là “poly-work”, hàm ý thể hiện sự không phụ thuộc lẫn không tin tưởng vào bất kỳ đơn vị nào đang trả lương cho mình.

Ảnh minh họa

Một báo cáo gần đây của công ty quản lý lực lượng lao động Vice cho biết: “Để chống lại chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, tỷ lệ người lao động làm nhiều việc một lúc cũng tăng theo. Và xu hướng làm nhiều việc một lúc của thế hệ thanh niên hiện nay có thể bắt nguồn từ cảm giác thiếu tin tưởng vào nơi họ đang làm việc.



Người trẻ có cách nhìn nhận và gắn bó với nơi làm việc khác với những thế hệ đi trước. Họ ưu tiên sự đảm bảo tài chính hơn là lòng trung thành của mình với công ty, hay những lời cam kết về các chế độ phúc lợi khác mà bản thân sẽ nhận được ở nơi làm việc”.

Theo một cuộc khảo sát gần đây với 120.000 công nhân làm việc theo ca tại các công ty ủy quyền, cứ năm công nhân GenZ thì có một người đang đảm nhận các công việc khác. Các nhà nghiên cứu cũng xác định rằng 60% công nhân làm nhiều việc là phụ nữ trẻ, chủ yếu làm việc trong ngành khách sạn, chăm sóc sức khỏe hoặc ngành bán lẻ và dịch vụ.

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động cho thấy số lượng những người làm nhiều công việc một lúc đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021 đế hết năm 2023. Vào tháng 12/2023, khoảng 8.565.000 người Mỹ đã đảm nhiệm ít nhất hai công việc và trong số đó, 399.000 người đã tìm kiếm việc làm toàn thời gian ở cả vị trí thực tập sinh lẫn nhân viên chính thức.