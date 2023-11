Lộ ảnh đi bar trước trận thua Hà Nội FC, cầu thủ Trung Quốc hứng mưa chỉ trích

Trang tin 163.com đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cầu thủ Wuhan Three Towns không tập luyện mà đến quán bar trước trận gặp Hà Nội FC". Đây cũng là nội dung xuất hiện trên tờ Sohu vào sáng 9/11, sau thời điểm Wuhan Three Towns thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Các bài báo nói trên dẫn lại phát biểu của ông Zhang Chi - một cổ động viên trung thành của đội bóng: "Vài cầu thủ đã rời buổi tập trước trận đấu từ sớm. Tôi gặp họ ở con phố nhiều quán bia nổi tiếng tại Việt Nam. Thế rồi, một cầu thủ đã bị thay ra ngay sau hiệp đầu tiên. Anh ta đi đá bóng hay du lịch vậy? Đây là trận đấu đáng thất vọng. Những lời hứa của các cầu thủ khiến tôi khó chịu".

Các cầu thủ Wuhan Three Towns bị tố xuất hiện ở quán bar.

Nhóm cầu thủ Wuhan Three Towns xuất hiện tại quán bar có Liu Yiming và Deng Hangwen, một trợ lý huấn luyện viên cũng xuất hiện trong buổi tiệc này. Đáng nói, Deng Hangwen đá chính nhưng bị HLV Tsutomu Takahata thay bằng Liu Yiming. Nhìn chung, nhóm cầu thủ này không để lại dấu ấn và rất có thể họ sẽ phải nhận án kỷ luật từ nhà cầm quân người Nhật Bản.

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Wuhan Three Towns cùng nhiều áp lực. Họ trải qua 5 trận đấu toàn thua trên mọi đấu trường. Hy vọng có điểm càng trở nên mong manh khi Hà Nội FC thủng lưới ngay từ phút thứ 10. Đội bóng Thủ đô gặp khó khăn và liên tục phải chống đỡ đối thủ.

Mọi thứ bất ngờ đảo chiều trong hiệp 2 khi đại diện Việt Nam chơi bằng quyết tâm cao. Phút 71, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó mang về bàn gỡ quý giá cho đội bóng Thủ đô.

3 phút sau, bất ngờ đã xảy ra khi Wei Shihao đánh nguội với Xuân Mạnh. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với tuyển thủ Trung Quốc. Có lợi thế hơn người, Hà Nội FC tràn lên tấn công và khiến đối thủ phải chống đỡ.

Phút 90, từ đường chuyền của Nguyễn Văn Tùng, Tuấn Hải nhận bóng và vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-1.