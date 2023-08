Liu Grace là thí sinh đầu tiên vào Chung kết Rap Việt

Là cô gái duy nhất trong bảng D, Liu Grace trong vòng Bứt phá phải đối đầu với bạn trai Minh Lai (team Andree), HURRKNG (team BigDaddy) và DT Tập Rap (team B Ray). Liu Grace đã mang đến một bản rap nhiều ý nghĩa và giàu cảm xúc tại vòng Bứt phá mang tên Take It Easy. Chia sẻ về lý do xếp Liu Grace vào cùng bảng đấu với bạn trai lâu năm Minh Lai, HLV Thái VG hài hước chia sẻ: "Anh chỉ muốn phá nhà thôi (cười)! Minh Lai là một trong những thí sinh mạnh nhất, anh chọn Liu Grace vì muốn thấy trận đấu thật hay giữa 2 em ấy".

Phần trình diễn của Liu Grace khiến người nghe bị cuốn vào từng giai điệu catchy và màn kết hợp vũ đạo điêu luyện. HLV BigDaddy chia sẻ: "Nói thật thì vợ của anh rất thích em, từ đợt Vòng 1 khi biết em không về đội của anh thì cô ấy đã la ơi ới rằng tại sao không dùng Nón Vàng, anh chắc là sau khi nghe xong bài này vợ của anh sẽ còn kết nổ đĩa hơn nữa. Và em cứ yên tâm rằng bài này chắc chắn sẽ rất viral trên TikTok với đoạn lyrics “Em thích thì em khoe/ Không thích thì em che/ Thích thì em nhích/ Không thích thì em yeah’.

HLV Andree - người đang sở hữu "cột nhà" của Liu Grace cũng không khỏi thán phục: "Màn trình diễn quá tuyệt vời, nhảy hay rap hay, như anh Thái VG nói thì đây đúng là màn trình diễn Thế giới rồi! Anh rất thích đoạn hook của em". HLV B Ray cảm thán: "Quá kinh khủng, "Nóc nhà" này quá ghê gớm, anh rất thích bố cục trong bài của em!".

Giám khảo JustaTee nhận xét về phần thi của thí sinh: "Liu Grace là một người làm việc rất nghiêm túc, bạn ấy chăm lo cho từng phân đoạn như cách nhấn nhả, bè phối để cho bài thi ngày hôm nay trở nên tốt hơn. Đó là tố chất của 1 ngôi sao tương lai. Cách chốt vấn đề của Liu Grace sắc lẹm, bạn ấy mượn định nghĩa để nói đến những vấn đề của bạn ấy bây giờ và vấn đề về người phụ nữ hiện đại, bạn ấy khai thác rất thông minh và gãy gọn để cho ra 1 tiết mục catchy, 1 đoạn hook hay và 1 màn trình diễn tốt". Giám khảo Karik chia sẻ: "Em là một nhân tố rất sáng sân khấu, em sở hữu cho mình hào quang riêng và ‘cột nhà’ của em nên tự hào về em!".

Kết thúc vòng Bứt phá của bảng D, Liu Grace đã giành chiến thắng trước 3 chàng trai của 3 đội còn lại, chính thức trở thành thí sinh đầu tiên bước vào vòng Chung kết Rap Việt mùa 3. Tuy nhiên, việc Liu Grace vượt qua nhiều đối thủ "nặng kí" để trở thành thí sinh đầu tiên bước vào vòng Chung kết đã mang về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không khó để thấy netizen phân ra 2 thái cực rõ rệt: người khen thì khẳng định tiết mục của Liu Grace "cuốn" nhất và "dính" nhất bảng D, người chê cũng khăng khăng phần thể hiện của Liu Grace không thể sánh với HURRYKNG.

Dù bị loại nhưng MINH LAI vẫn dành cử chỉ âu yếm với Liu Grace

Bên cạnh đó, tiết mục của Minh Lai cũng bị netizen đánh giá là "hời hợt" đến mức ngỡ như là... cố tình. Tiết mục của Minh Lai khiến nhiều người không hài lòng, chưa thể hiện hết sức, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của bảng D. Còn tiết mục của HURRYKNG cũng được một bộ phận không nhỏ rap fan đánh giá mới là phần trình diễn xứng đáng đưa nam rapper vào vòng Chung kết, cầu mong may mắn về chiếc Nón Vàng của 1 trong 3 Giám khảo sẽ được ném cứu nam rapper.