Linh Nhi và Bảo Ngọc xuất sắc giành quán quân “Cosmo Kid’s Star - Ngôi Sao Hoàn Vũ Nhí” mùa đầu tiên

"Cosmo Kid’s Star - Ngôi Sao Hoàn Vũ Nhí" diễn ra vào mỗi dịp hè và không thu bất kì chi phí nào xuyên suốt cuộc thi này.

Không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật cho trẻ, cuộc thi đề cao sự công bằng, minh bạch có tiêu chí rõ ràng với sự tham gia chấm thi của ban giám khảo là các chuyên gia, Hoa, Á hậu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

(Từ trái qua) Founder Cosmo Academy - CEO Trần Việt Bảo Hoàng, Ca sĩ/Biên đạo Hà Lê, Founder & CEO Trang sức cao cấp Ngọc Châu Âu - Hoa hậu Hoàng Thanh Nga, Á hậu Hoàng Nhung, Hoa hậu Ngọc Châu, NTK Nguyễn Minh Công..

Được chú trọng đầu tư chỉn chu từ nội dung đến quy mô và đội ngũ tổ chức, "Cosmo Kid’s Star - Ngôi Sao Hoàn Vũ Nhí" đã mang đến một mùa thi đầu tiên hoành tráng và ấn tượng. Các nội dung thi đấu được thiết kế đa dạng, sáng tạo, giúp các thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân và tỏa sáng hết mình.

Thí sinh tập luyện cường độ cao hoàn thiện kỹ năng catwalk, biểu diễn, giao tiếp, trả lời ứng xử,…

…được tham gia và trải nghiệm những hoạt động ngoại khóa bổ ích

Bên cạnh hoạt động tập luyện, Cosmo Academy còn tạo điều kiện cho các bé trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp các bé rèn luyện kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề, đồng thời tăng sự tự tin và tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ.

Sau một hành trình đầy sôi động, cuộc thi mùa đầu tiên đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cũng như quý phụ huynh và các bạn nhỏ tham gia trên khắp cả nước.

Top 33 thí sinh xuất sắc nhất đã tỏa sáng với những tiết mục trình diễn đa dạng và sáng tạo. Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật không giới hạn. Trong khi các thí sinh ở hạng mục Model biến sân khấu thành một sàn diễn thời trang thu nhỏ với những bộ trang phục lộng lẫy và những bước catwalk tự tin, thì hạng mục Dance khiến khán phòng bùng nổ với những bước nhảy điêu luyện, chuyên nghiệp.

Hai tài năng nhí Vũ Nhật Linh Nhi (hạng mục Model) và Nguyễn Phan Bảo Ngọc (hạng mục Dance) lần lượt được gọi tên cho ngôi vị Quán quân; cùng với đó là hai Á quân Celine Nguyễn (hạng mục Model), Bùi Lê Tuyết Hân (hạng mục Dance). Ngoài ra, 5 tài năng nhí cũng được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng phụ gồm: Lê Ngọc Như Ý - People’s Choice (Ngôi Sao Được Yêu Thích Nhất), Nguyễn Linh Chi - Best Talent (Ngôi Sao Tài Năng), Celine Nguyễn - Best Fashion (Ngôi Sao Thời Trang), Trần Thị Ngọc Mai - Best Face (Ngôi Sao Có Gương Mặt Ấn Tượng), Cao Đặng Khánh Linh - Best Catwalk (Ngôi Sao Trình Diễn Xuất Sắc Nhất). Nổi bật trong đó là bé Lê Ngọc Như Ý, sau vòng chung kết, ngôi sao nhí 5 tuổi mang 2 dòng máu Việt - Trung tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội bởi vẻ đáng yêu, hồn nhiên, tự tin và đáng yêu của mình.

Các quán quân, á quân và giải phụ nhận giải thưởng chiến thắng

Được giám khảo Hoàng Thanh Nga ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ", Vũ Nhật Linh Nhi gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài tiểu thư với gương mặt xinh xắn cùng những bước catwalk tự tin, uyển chuyển. Cô bé 11 tuổi với niềm đam mê thời trang và nghệ thuật cháy bỏng đã giành ngôi vị Quán quân hạng mục Model đầy thuyết phục.

Vũ Nhật Linh Nhi trình diễn tự tin

Nguyễn Phan Bảo Ngọc, cô bé 11 tuổi đến từ Quảng Ngãi chinh phục giám khảo chuyên môn và người hâm mộ bằng kỹ năng nhảy điêu luyện để chiến thắng hạng mục Dance.

Nguyễn Phan Bảo Ngọc

Bên cạnh hai Quán quân, 2 Á quân Celine Nguyễn (Hạng mục Model) và Á quân Bùi Lê Tuyết Hân (Hạng mục Dance) cũng là những ngôi sao nhí cực kì triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật.

(Từ trái qua) Celine Nguyễn, Vũ Nhật Linh Nhi, Nguyễn Phan Bảo Ngọc và Bùi Lê Tuyết Hân

Cuộc thi "Cosmo Kid’s Star - Ngôi Sao Hoàn Vũ Nhí" là dự án tâm huyết của Cosmo Academy, được tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ tài năng mới cho hệ sinh thái Cosmo+. Bước ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, các tài năng nhí sẽ có cơ hội đồng hành cùng công ty TNHH Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Và Tư Duy Cosmo (Cosmo Academy) trong các hoạt động trình diễn để tiếp tục phát triển tài năng và nuôi dưỡng đam mê. Quán quân, Á quân và các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tại các sự kiện thời trang, nghệ thuật, đồng hành cùng gia đình Hoàn Vũ cùng các giải thưởng, học bổng rèn luyện để hỗ trợ các bé tạo lập sự tự tin và phát triển kỹ năng toàn diện.

