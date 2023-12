Liên tiếp bắt giữ xe tải chở lợn chết, lợn bẩn đi tiêu thụ tại Bình Dương

Ngày 23/12, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, tổ tuần tra đặc biệt, 171 Công an huyện đã tuần tra phát hiện kịp thời hai vụ vận chuyển thịt lợn chết đi tiêu thụ.

Khoảng 21h ngày 22/12, tổ tuần tra 171 thực hiện nhiệm vụ tại đường Cây trường 64, thuộc xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, thì phát hiện xe ô tô tải biển số 61C-524.76 do tài xế T.V.T (SN: 1992; HKTT: Thanh Hoá) điều khiển đang vận chuyển khoảng 20 con lợn đã chết bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Phát hiện xe tải chở hàng chục con heo chết đi tiêu thụ.

Tiếp đó, lúc 23h50 ngày 22/12 tại đường Lai Uyên 45 thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, lực lượng tuần tra Công an huyện tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển số 61E-012.70 do tài xế Đ.T.C (SN: 1977; HKTT: TP Thuận An, Bình Dương) trực tiếp điều khiển vận chuyển khoảng 1,5 tấn thịt, nội tạng heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Tổ tuần tra 171 đã lập biên bản bàn giao các vụ việc cho đội Cảnh sát kinh tế-ma tuý xử lý theo thẩm quyền.