Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023: ĐT nữ Việt Nam mơ về điều kỳ diệu

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức thì VCK World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8, tại hai quốc gia Australia và New Zealand. Trận đấu ra quân ở VCK World Cup nữ 2023 là màn so tài của ĐT nữ New Zealand với ĐT nữ Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam).

Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện tham dự World Cup 2023 là ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines. Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup nữ.

Lịch truyền hình trực tiếp World Cup 2023 trên kênh Truyền hình Quốc Hội.

Theo lịch thi đấu World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp nhà đương kim vô địch là ĐT nữ Mỹ ở trận ra quân vào lúc 8h00 ngày 22/7. Tiếp đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14h30 ngày 27/7. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp ĐT nữ Hà Lan, trận đấu diễn ra vào lúc 14h00 ngày 1/8.

Các trận đấu của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 sẽ được trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội. Ngoài ra, các trận đấu cũng được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.