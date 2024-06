Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 26/6: Bồ Đào Nha và Bỉ dễ thở

Theo lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 26/6 rạng sáng 27/6 , người hâm mộ bóng đá Việt Nam và toàn thế giới sẽ được thưởng thức những trận đấu còn lại của loạt trận thứ 3 vòng bảng.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 23h ngày 26/6 sẽ diễn ra 2 trận đấu của bảng E, đó là các màn so tài của Ukraine vs Bỉ và Slovakia vs Romania. Sau 2 lượt trận, cả 4 đội bảng E đều có 3 điểm. Do vậy, nếu đội nào giành chiến thắng ở lượt trận cuối thì sẽ giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 26/6.

Trong khi đó, ở khung 2h ngày 27/6 sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại của bảng F. Đó là cuộc so tài của CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia vs Bồ Đào Nha. Hiện tại, Bồ Đào Nha đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu nên trận đấu này với Selecao chỉ mang tính chất thủ tục. Về phía Georgia, đội bóng này phải thắng mới có cơ hội đi tiếp.



Ở cặp đấu giữa CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ thì đoàn quân của HLV Vincenzo Montella có lợi thế hơn khi đang có trong tay 3 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần hòa là giành vé vào vòng 1/8, trong khi CH Séc cần phải thắng.

Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay của EURO 2024, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.