Lịch thi đấu của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 ngày 26/9: Tin vào Nguyễn Huy Hoàng

Thông tin Asiad 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 ( Asiad 19 ) khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc ngày 8/10 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Hàng Châu sẽ là thành phố thứ ba của Trung Quốc đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010.

Đại hội có sự tham dự của 12.500 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, là kỳ Asiad có đông VĐV tham dự nhất trong lịch sử. Các VĐV tranh tài ở 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Slogan của Asiad 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart), còn bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên, bao gồm 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia. Đoàn thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung với mục tiêu giành 2-5 HCV, đồng thời nỗ lực đoạt nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân vào ngày 16-9 và đến ngày 20-9 sẽ đồng loạt lên đường đến địa điểm thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) và năm địa phương lân cận.

BXH Asiad 19 sau ngày thi đấu thứ hai 25/9.

Vào hôm qua 25/9, đội đua thuyền 4 nữ gồm Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đạt thành tích 6 phút 54 giây 84 ở chung kết nội dung chèo thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo và giành huy chương Đồng. Không lâu sau, đội đua thuyền 8 nữ gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành huy chương Đồng tiếp theo với thành tích 6 phút 48 giây 21. Vào buổi chiều, xạ thủ Ngô Hữu Vương đã mang về tấm huy chương Bạc đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 19.

Các môn khác, Lý Hoàng Nam vào vòng 3 đơn nam tennis, LMHT Việt Nam vào tứ kết gặp Ấn Độ sau khi đánh bại Nhật Bản và Palestine để đứng đầu bảng B (eSports), Nguyễn Thị Thu Thủy vào bán kết hạng 60kg, Bùi Trường Giang (60kg) và Trương Văn Chưởng (65kg) lọt vào tứ kết (Wushu).

Vào hôm nay 26/9, chúng ta cùng hy vọng sẽ có tin vui ở chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân và đồng đội, chung kết nhiều nội dung môn bơi, bao gồm 1.500m tự do nam với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng , chung kết toàn năng nam môn TDDC và taekwondo, wushu.