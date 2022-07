Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/7: U19 Việt Nam đọ sức với U19 Thái Lan

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình đến giải U19 Đông Nam Á 2022 và V-League 2022. Ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan sẽ đối đầu ở trận cuối cùng tại vòng bảng.

HLV Đinh Thế Nam và các học trò U19 Việt Nam có trận đấu quan trọng với U19 Thái Lan (Ảnh: VFF)

Hiện tại, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đang có cùng 10 điểm, nhưng đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đang tạm dẫn đầu do hơn chỉ số phụ. Do giải U19 Đông Nam Á tính điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội để xếp hạng nên nếu U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hòa nhau có bàn thắng thì sẽ dắt tay nhau vào vòng bán kết mà không cần quan tâm tới U19 Indonesia thi đấu như thế nào.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan diễn ra vào lúc 20h tối nay (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ngoài trận U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu muộn của vòng 6 V-League 2022. Đó là cuộc so tài của HAGL vs Đà Nẵng vào lúc 17h và Hà Nội FC vs Hải Phòng vào lúc 19h15. Báo điện tử VOV cũng sẽ tường thuật trực tuyến 2 trận đấu này.