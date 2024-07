LG khẳng định vị trí thủ lĩnh OLED với triển lãm nghệ thuật và công nghệ

Triển lãm "Khai phóng Kỷ nguyên Đa tuyệt đỉnh" thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Theo báo cáo từ Omdia, LG có 11 năm dẫn đầu về doanh số OLED từ 2013 – 2023. Là thủ lĩnh trên thị trường OLED với hơn một thập kỷ thiết lập những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn của người dùng, LG nhận thức rõ nét mối quan hệ giữa nghệ thuật và công nghệ. Những kiệt tác OLED với hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng trở thành những khung tranh kỹ thuật số sắc nét, nơi nghệ sĩ tự do thể hiện khả năng sáng tạo hoặc tái hiện các tác phẩm huyền thoại. Chính những tác phẩm này cũng góp phần tôn vinh tinh hoa của công nghệ OLED được công nhận toàn cầu với màn hình mỏng, độ hiển thị xuất sắc nhờ màu đen sâu và độ tương phản tối ưu hay màu sắc có độ chính xác hoàn hảo.

"Trên suốt hành trình bền bỉ chinh phục ngôi vị thủ lĩnh OLED, chúng tôi nỗ lực tận dụng sức mạnh cộng hưởng của công nghệ và nghệ thuật, mang những tinh túy của công nghệ OLED hàng đầu đến gần hơn với người dùng, từ đó kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn." - ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc LG Electronics Việt Nam chia sẻ về lý do LG tổ chức triển lãm "Khai phóng Kỷ nguyên Đa tuyệt đỉnh" với sự góp mặt của Fustic. Studio.

Đắm chìm vào những sáng tạo nghệ thuật tại triển lãm "Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh".

Futurescape, tạm dịch Viễn cảnh tương lai là chủ đề mà Fustic. Studio lựa chọn mang đến triển lãm lần này. Đây là nơi công nghệ và dữ liệu số kết nối sâu sắc với tự nhiên và vũ trụ, tạo ra sự cân bằng bền vững. Công nghệ từ LG đóng vai trò như những cánh cửa, đưa khách tham quan triển lãm bước vào hành trình khám phá sự liên kết giữa vạn vật, đi qua những vòng lặp hài hòa vô tận của thiên nhiên, vũ trụ và công nghệ", đại diện Fustic. Studio chia sẻ.

Fustic. Studio - nhóm tài năng trẻ Việt đứng sau dự án LG OLED ART lần này.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trải nghiệm tương tác đa giác quan, xu hướng thưởng lãm nghệ thuật hiện đại, với sự kết hợp hoàn hảo của âm thanh, chất liệu và ánh sáng. Đây là nơi người tham dự đắm chìm hoàn toàn vào những viễn cảnh tương lai trong một không gian đa chiều.

Phương Vũ thích thú ngắm nhìn các tác phẩm từ Fusic. Studio tại triển lãm

Triển lãm còn mang đến một khung tranh khổng lồ được được ghép nối từ sáu TV OLED mới nhất từ LG để tôn vinh những sáng tạo từ Fustic. Không chỉ truyền tải sắc nét những ý tưởng độc đáo, khách tham quan có thể tạo ra chuyển động cho các tác phẩm thông qua những tương tác tay. Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ công nghệ Zero Connect Box trên siêu phẩm LG OLED evo M4 - TV OLED 4K 144Hz đầu tiên trên thế giới. Với sự xuất hiện của hộp thu phát tính hiệu không dây Zero Connect Box có thể đặt cách tivi tối đa 9m, LG OLED evo M4 cho phép người dùng tận hưởng không gian giải trí thoáng đãng, không bị "rối mắt" bởi các loại dây kết nối xung quanh; tự do lắp đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi. Trải nghiệm giải trí của người dùng cũng được đảm bảo liền mạch bằng các thuật toán xác định đường truyền tối ưu hay giảm thiểu gián đoạn đường truyền trên Zero Connect Box.

Khách tham quan có thể tương tác để tạo thêm những chuyển động cho các tác phẩm.

Chia sẻ cảm xúc khi thưởng thức những tác phẩm của Fustic tại triển lãm, Phương Vũ, Co-founder kiêm đạo diễn của Antiantiart, chia sẻ: "Tôi vô cùng ấn tượng bởi câu chuyện cũng như những tác phẩm từ các bạn trẻ. Không thể không nhắc tới LG OLED TV đã góp phần truyền tải hoàn hảo vẻ đẹp này". Đạo diễn cũng bày tỏ hy vọng về những triển lãm tương tự trong tương lai để những tài năng trẻ Việt Nam thể hiện cá tính và sự sáng tạo.

Tác phẩm "Sacred Heart" từ cố nghệ sĩ Kim Whanki.

Trước đó, LG OLED ART - Dự án toàn cầu từ LG nhầm tôn vinh vẻ đẹp cộng hưởng giữa nghệ thuật và công nghệ - đã giới thiệu triển lãm Whanki x LG Frieze New York với tên gọi "We Meet Again in New York" nhằm tôn vinh cố nghệ sĩ Kim Whanki (Hàn Quốc). Triển lãm tái hiện những tác phẩm nổi bật trên hành trình hoạt động nghệ thuật của ông như biểu tượng trái tim lột tả nỗi buồn đối với người mẹ quá cố.



Những tác phẩm mang phong cách nghệ thuật đường phố từ Shepard Fairey.

Tại Los Angeles, LG OLED hợp tác với Shepard Fairey, nghệ sĩ thị giác nổi bật trong phong trào nghệ thuật đường phố đương đại. Fairey đã xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, truyền đạt trào phúng về xã hội thông qua các bản in, tranh tường, nhãn dán và áp phích.

Trong suốt 11 năm qua, ở cương vị một thủ lĩnh trong công nghệ OLED, LG đã không ngừng bứt phá mọi giới hạn, thiết lập nên những tiêu chuẩn để đưa TV OLED lên tầm cao mới và nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn cho người dùng. Triển lãm "Khai phóng Kỷ nguyên Đa tuyệt đỉnh" hay Dự án LG OLED ART là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, không ngừng chuyển mình từ người dẫn đầu để xác lập chuẩn mực ngày càng cao hơn trong ngành TV, liên tục đưa trải nghiệm giải trí của người dùng lên những tầm cao mới.