Lenovo ra mắt dải desktop IdeaCentre tối ưu AI cho văn phòng và gia đình hiện đại

Lenovo hôm nay giới thiệu các thành viên mới nhất của dòng máy tính để bàn IdeaCentre, gồm IdeaCentre AIO Gen 11, IdeaCentre Mini Gen 10 và IdeaCentre Tower Gen 10.

‏Bộ sản phẩm mang đến lựa chọn phong phú cho người dùng doanh nghiệp, gia đình, học sinh – sinh viên và nhà sáng tạo nội dung, tích hợp sức mạnh của bộ vi xử lý Intel® thế hệ mới cùng các tín‏ ‏h năng AI thông minh, thiết kế hiện đại và hiệu năng ổn định. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm điện toán linh hoạt và thông minh hơn trong cả công việc lẫn sinh hoạt tại gia.‏

‏Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ: ‏"Trong bối cảnh người dùng Việt Nam đã quen thuộc với mô hình làm việc linh hoạt, học tập trực tuyến và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng, vai trò của máy tính để bàn ngày nay đã vượt xa phạm vi năng suất truyền thống. Người dùng hiện tìm kiếm những giải pháp vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm không gian, đồng thời đảm bảo kết nối liền mạch để đáp ứng mọi nhu cầu trong công việc và cuộc sống. Với dòng IdeaCentre mới, Lenovo mang đến các lựa chọn máy tính để bàn linh hoạt, không chỉ phù hợp với kỳ vọng hiện đại, mà còn giúp người dùng làm việc thông minh hơn, sáng tạo tự do hơn và tận hưởng những trải nghiệm số phong phú tại nhà hoặc nơi làm việc".‏

‏Giải pháp All-in-One hiện đại cho nhu cầu hằng ngày‏

‏IdeaCentre AIO Gen 11 mang đến không gian làm việc hiện đại với hiệu năng mạnh mẽ trong một thiết kế tối giản. Màn hình 23,8" Full HD rực rỡ, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian. Máy sở hữu bộ xử lý Intel® Core™ Ultra cho trải nghiệm mượt mà từ công việc, họp trực tuyến đến chỉnh sửa ảnh và xem phim. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa giữ cho thiết bị vận hành êm ái ngay cả khi tải nặng. Trải nghiệm nghe nhìn cũng được nâng tầm với loa Harman Kardon® và màn hình đạt chứng nhận TÜV Low Blue Light, cùng tùy chọn cảm ứng và bản lề linh hoạt cho góc nhìn thoải mái hơn. Bên ‏ ‏cạnh‏ ‏ đó, ổ SSD tốc độ cao kết hợp với Lenovo Smart Storage cùng khả năng tích hợp đám mây giúp dữ liệu luôn an toàn và dễ truy cập. Tính năng Smart Connect cho phép đồng bộ và chuyển nội dung giữa máy tính, điện thoại và máy tính bảng, tạo nên quy trình làm việc liền mạch mà vẫn giữ không gian làm việc gọn gàng.‏

‏Hiệu năng AI vượt trội, sẵn sàng cho mọi thách thức‏

‏Chiếc máy bàn dạng đứng Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10 mang đến hiệu năng mạnh mẽ được tăng tốc bởi AI. Thiết bị kết hợp phần cứng mạnh mẽ cùng khả năng mở rộng linh hoạt trong một thân máy nhỏ gọn chỉ 8 lít. Với tùy chọn bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra 7, Tower Gen 10 hỗ trợ đa nhiệm hiệu quả, cộng tác mượt mà và vận hành trơn tru ngay cả với những nhiệm vụ phức tạp. Các tính năng AI có sẵn trong thiết bị giúp tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày - từ nâng chất lượng cuộc gọi video đến tăng cường bảo mật, đơn ‏ ‏giản‏ ‏ hóa việc xử lý tài liệu, thao tác thường nhật, phù hợp cho giới chuyên nghiệp, nhà sáng tạo và người dùng đa nhiệm. Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10 còn dễ dàng mở rộng với bộ nhớ lớn, tùy chọn lưu trữ đa dạng và kết nối toàn diện (USB-C®, USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort và Wi-Fi 6E). ‏

‏Thiết kế nhỏ gọn của máy còn thể hiện cam kết bền vững của Lenovo khi sử dụng vật liệu tái chế - 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng cho thân máy và 35% cho mặt trước. Sự kết hợp giữa hiệu năng AI thông minh, khả năng mở rộng mạnh mẽ giúp thiết bị trở thành lựa chọn bền vững và sẵn sàng cho nhu cầu hiện tại lẫn tương lai.‏

‏Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ‏

‏Lenovo IdeaCentre Mini Gen 10 (1L) mang đến hiệu năng vượt trội trong thân máy siêu nhỏ gọn, dễ dàng đặt sau màn hình hoặc bố trí trong một góc làm việc tối giản tại gia.‏

‏Sở hữu bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ mới, IdeaCentre Mini cho tốc độ phản hồi nhanh trong các tác vụ văn phòng hằng ngày, đa nhiệm, họp trực tuyến và giải trí nội dung. Nhờ dung lượng bộ nhớ dồi dào và kết nối tốc độ cao, thiết bị đáp ứng tốt những nhu cầu công việc cường độ lớn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho mô hình làm việc và học tập linh hoạt hiện nay.‏

‏Dù có kích thước nhỏ, IdeaCentre Mini vẫn vận hành mát và êm nhờ hệ thống quạt tản nhiệt kép kết hợp công nghệ Intelligent Cooling Engine của Lenovo, đảm bảo hiệu năng ổn định mà không gây tiếng ồn khó chịu.‏

‏Hướng đến khả năng sử dụng lâu dài, mẫu máy mini này được trang bị Wi-Fi tốc độ cao, kết nối LAN ổn định và đầy đủ cổng kết nối cho nhiều màn hình và thiết bị ngoại vi. Bộ nguồn tích hợp giúp giảm bớt dây cáp, trong khi thiết kế dễ tháo mở cho phép nâng cấp thuận tiện khi nhu cầu tăng lên - trở thành lựa chọn thiết thực cho cả người dùng gia đình lẫn doanh nghiệp nhỏ.‏

‏Giá bán lẻ tham khảo‏

‏Lenovo IdeaCentre AIO Gen 11 hiện đã có mặt trên thị trường với giá khởi điểm 24.890.000 đồng, kèm bảo hành onsite 2 năm.‏

‏IdeaCentre Tower Gen 10 cũng đã có mặt trên thị trường với giá từ 22.390.000 đồng, đi kèm bảo hành onsite 1 năm.‏

‏IdeaCentre Mini Gen 10 (1L) hiện đã có mặt trên thị trường với giá khởi điểm 24.990.000 đồng và được hỗ trợ bảo hành onsite 3 năm.‏