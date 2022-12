"Lên dây cót" năm mới với dòng giày đặc biệt của thương hiệu Việt

Xoay nút nhẹ nhàng, dễ dàng thắt dây

Xóa tan định kiến về những đôi giày buộc dây rườm rà, Kotor AM-SPORT1 sử dụng công nghệ hộp số thắt dây tự động chỉ với một thao tác đơn giản và thuận tiện. Khi cần thắt dây giày, bạn nhấn nút và xoay đến khi dây giày đượt thắt lại tự động ở mức độ vừa khít.

Kéo nút lên và thả tay, bạn đã nhanh chóng cố định dây giày, không lo tuột dù vận động mạnh. Bắt nhịp nhanh với mọi tình huống như một đôi giày lười nhưng vẫn ôm khít chân như giày thắt dây – đó chính là sự kết hợp hoàn hảo và tinh tế của Kotor AM-SPORT1.

Chất liệu cao cấp "cứng" nhưng không "chặt"

Sự đan xen hài hòa giữa da tổng hợp và vải dệt cấu trúc lưới thoáng khí co giãn 3 chiều mang lại diện mạo sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tinh tế cho Kotor AM-SPORT1. Lớp da tổng hợp giúp bao trọn mu bàn chân, tránh được những tác động ngoại lực song song với vải dệt thoáng khí giúp bàn chân khô thoáng, mềm mại và tản nhiệt nhanh chóng, mang đến sự thoải mái và tự do trong mọi chuyển động trong thời gian dài.

Công nghệ kép tăng trợ lực vẫn cực bền và giữ form giày

Không đơn giản là công nghệ đế phylon giúp chống sốc, hấp thụ phản lực khi vận động, phần đế giày của Kotor AM-SPORT1 còn ẩn chứa hệ thống ống bơm khí tự động chống biến dạng độc quyền. Khi tiếp xúc với mặt đất, đặc biệt những địa hình đồi núi không bằng phẳng, các bọt khí dạng tổ ong trong phần đế giữa sẽ nhanh chóng co giãn tạo ra lớp đệm không khí giúp bàn chân trở nên êm ái hơn.

Liên tục co giãn trong thời gian dài, đôi giày của bạn sẽ dễ dàng bị "nhăn", cong vênh, mất dáng. Đó chính là lý do hệ thống ông bơm khí tự động được các chuyên gia đưa vào Kotor AM- SPORT1 như một đối trọng giúp cân bằng phản lực, hạn chế tối đa tình trạng cong vênh đế giày.

Màng chống thấm nước thách thức mọi bất ổn thời tiết xứ nhiệt đới

Nóng ẩm, mưa nhiều là đặc tính thời tiết khá khó chiều tại Việt Nam. Đôi giày bạn chọn liệu có thể thích ứng với mọi loại hình thời tiết mà vẫn đảm bảo đẹp và bền như mới? Chỉ có thể là Kotor AM-SPORT1 với màng chống thấm nước ưu việt thích hợp với cả những ngày mưa và môi trường làm việc ẩm ướt mới khiến bạn hài lòng. Thoải mái, an toàn, ấm áp kể cả khi leo núi, chạy bộ, picnic, câu cá hay chỉ đơn giản là dạo phố những ngày mưa ẩm. Kotor AM-SPORT1 sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường, trong mọi hoàn cảnh.

Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn tới những nơi tuyệt vời nhưng với Kotor AM-SPORT1 – thành viên mới nhất trong Bộ sưu tập giày AM-SPORT1 2023, mọi nơi bạn tới sẽ đều trở nên thoải mái và xinh đẹp. Vượt qua tính năng của một đôi giày trail, đây là dòng giày thể thao đa dụng phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi mục đích, tạo ra điểm nhấn thời trang và phong cách cho người sử dụng.