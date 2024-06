Leica ra mắt ứng dụng chụp ảnh cho iPhone: Ra ảnh "nghệ" chẳng kém gì Xiaomi 14 Ultra mà lại miễn phí!

Leica vừa chính thức ra mắt Leica LUX, một ứng dụng camera mới dành cho iPhone. Leica LUX mang đến giao diện người dùng lấy cảm hứng từ Leica, các bộ lọc Leica Looks độc đáo và mô phỏng tỉ mỉ những ống kính huyền thoại của Leica.

Leica không còn là cái tên xa lạ trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động, với lịch sử hợp tác cùng các nhà sản xuất smartphone lớn như Xiaomi và cả các thiết bị độc quyền của hãng tại Nhật Bản như Leica Phone. Tuy nhiên, với Leica LUX, Leica đặt mục tiêu thiết lập vị thế vững chắc hơn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Leica cho biết khoảng 80% người dùng máy ảnh Leica cũng sở hữu iPhone, do đó Leica LUX là cách để mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh lấy cảm hứng từ Leica lên chính chiếc smartphone của họ.

Một trong những lý do khiến nhiều người yêu thích máy ảnh Leica chính là ngoại hình đặc trưng của các ống kính. Kỹ sư Leica đã tạo ra các mô phỏng chân thực của một số ống kính Leica trên Leica LUX.

Hiện tại, ứng dụng cung cấp các tùy chọn Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH, Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH và APO-Telyt-M 135mm f/3.4. Trong đó, tùy chọn APO-Telyt-M 135mm f/3.4 chỉ dành riêng cho iPhone 15 Pro (Max) do khả năng zoom vượt trội của dòng sản phẩm này. Leica cho biết thêm các ống kính mới sẽ được cập nhật cho ứng dụng theo thời gian.

"Nhờ vào công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền của Leica, dựa trên nền tảng học máy và nhiếp ảnh tính toán, các mô phỏng ống kính này tái tạo lại vẻ ngoài đặc trưng mà các ống kính này nổi tiếng, bao gồm cả hiệu ứng bokeh đặc biệt," Leica giải thích. "Điều này có nghĩa là giờ đây, iPhone có khả năng chụp ảnh mô phỏng phong cách thẩm mỹ độc đáo của những ống kính Leica M huyền thoại."

Ngoài các chế độ bokeh độc đáo, ứng dụng Leica LUX còn có Leica Looks - bộ sưu tập phong phú các bộ lọc mô phỏng các gradations màu sắc và phong cách phim khác nhau trên các máy ảnh Leica chuyên dụng. Các lựa chọn bao gồm Leica Standard (Tiêu chuẩn), Leica Classic (Cổ điển), Leica Contemporary (Hiện đại) và Leica Black and White (Trắng đen). Ngay cả với chế độ Standard Look, ứng dụng camera LUX vẫn mang đến ngoại hình khác biệt so với ứng dụng camera gốc của iPhone, với màu sắc và độ tương phản khác nhau.

Mặc dù được thiết kế dành cho các nhiếp ảnh gia Leica, Leica LUX cũng thân thiện với người mới bắt đầu, chưa quen với các điều khiển camera thủ công. Ứng dụng hứa hẹn chế độ tự động mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Người dùng muốn kiểm soát nhiều hơn có thể điều chỉnh lấy nét, ISO, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và bù trừ phơi sáng. Ứng dụng cũng bao gồm lưới, mức phẳng, hẹn giờ và khả năng kiểm soát định dạng file ảnh, bao gồm RAW, JPEG và HEIF.

Sau khi chụp ảnh, người dùng có thể lưu tệp gốc đầy đủ vào ứng dung Ảnh hoặc xuất ảnh với watermark Leica đặc biệt, hiển thị thông tin chụp cơ bản. Thiết kế của watermark trên ứng dụng Leica LUX rất giống với thiết kế của watermark Leica trên những chiếc điện thoại Xiaomi cao cấp như Xiaomi 13 Ultra hay Xiaomi 14 Ultra.

Ảnh chụp bởi ứng dụng Leica LUX bởi người dùng Andy Westlake

Ứng dụng Leica LUX hiện có thể tải xuống miễn phí trên App Store. Tuy nhiên, người dùng cần mua bản nâng cấp trả phí để mở khóa tất cả các tính năng của ứng dụng, bao gồm quyền truy cập tất cả các Leica Looks và ống kính mô phỏng. Leica LUX có giá 6.99 USD/tháng hoặc 69.99 USD/năm. Leica LUX tương thích với tất cả các thiết bị iPhone chạy iOS 17, nhưng Leica khuyến nghị sử dụng iPhone 12 Pro trở lên để đạt được kết quả tốt nhất.