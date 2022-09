Lee Hyori hốc hác, xuống sắc trong hình ảnh mới

Ngày 11/9, tờ Chosun của Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Lee Hyori gây bất ngờ với diện mạo xuống sắc khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

"Cô tiên quốc dân" của Hàn Quốc lộ dấu vết tuổi tác với nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu. Làn da nâu nổi tiếng từng giúp Lee Hyori gợi cảm hơn thì giờ đây khiến cô hốc hác thêm. Hình ảnh này hoàn toàn khác với loạt ảnh tươi trẻ của Lee Hyori hồi tháng 6, khi nữ ca sĩ tham dự một triển lãm ảnh.

Ngoại hình của Lee Hyori ở tuổi 43

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc già đi là điều tự nhiên đúng với quy luật của thời gian. "Phẫu thuật thẩm mỹ thì mọi người chê, ngoài hình đúng độ tuổi thì mọi người bảo già, tiêu chuẩn dành cho phụ nữ quá khắt khe", "Lee Hyori là ngôi sao mộc mạc, tự nhiên, chị ấy chẳng ngại khoe gương mặt không trang điểm dù có thiếu sức sống", "Lee Hyori vẫn đẹp và quyến rũ dù ở trạng thái nào".

Ngôi sao U-Go-Girl cũng chia sẻ cô thường không đánh giá mọi người qua vẻ ngoài mà luôn cố gắng tìm điểm tốt đẹp của họ. Nữ ca sĩ là người không coi trọng ngoại hình. Cô từng gây tranh luận khi kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon. Anh bị đánh giá là có ngoại hình, sự nghiệp và tài sản thua xa Lee Hyori. Tuy nhiên, họ vẫn có 10 năm hạnh phúc bên nhau.

Hình ảnh tươi trẻ của Lee Hyori hồi tháng 6

Nữ ca sĩ đang tập trung giữ sức khỏe để mong có con sau 9 năm kết hôn Thời gian gần đây, Lee Hyori tập trung chăm sóc sức khỏe với mong muốn có thai. Cô hy vọng sẽ có con theo cách tự nhiên, "Tôi không muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm", Lee Hyori nói.



Sau khi kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013, Lee Hyori thường xuyên sống tại đảo Jeju. Nữ ca sĩ ít hoạt động giải trí hơn nhưng mỗi lần xuất hiện, cô vẫn được khán giả quan tâm, yêu thích như cũ. Hồi tháng 8, Lee Hyori và ông xã phát hành bài hát mới mang tên I Am Happy From Today.

Lee Hyori sinh năm 1979. Sau khi tách khỏi Fin.K.L và ra mắt solo vào năm 2003, Lee Hyori nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhờ phong cách biểu diễn gợi cảm. Cô được truyền thông ưu ái đặt biệt danh "Cô tiên quốc dân". Các ca khúc tiêu biểu của cô bao gồm U-Go-Girl, 10 Minutes, Bad Girls...