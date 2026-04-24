Lễ trao giải Học sinh với An ninh mạng 2026: Những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất gọi tên ai?

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, không gian mạng đã trở thành môi trường học tập, giao tiếp và phát triển không thể thiếu của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, môi trường này cũng đặt ra nhiều nguy cơ thách thức như các hành vi lừa đảo, xâm hại, bắt nạt và thao túng thông tin đối với học sinh.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, Lễ trao giải cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" đã được tổ chức long trọng vào ngày 24/4/2026 tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ tôn vinh những gương mặt xuất sắc mà còn là dấu mốc khép lại một mùa thi có quy mô lớn, mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục kỹ năng số cho học sinh trung học cơ sở trên cả nước.

Cuộc thi năm nay do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, với sự phối hợp chặt chẽ từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, cùng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là hoạt động bám sát tinh thần Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hành trình này đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút hơn 1,1 triệu học sinh từ 6.840 trường học thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia vòng sơ khảo. Những con số này tương đương với khoảng 15% tổng số học sinh và 64% số trường trung học cơ sở trên toàn quốc, minh chứng cho sự hưởng ứng quyết liệt từ các địa phương.

Điểm lại những thành tích nổi bật, TP.HCM đã khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh với hơn 126.000 em tham gia. Trong khi đó, tỉnh Hưng Yên lại ghi dấu ấn là địa phương có tỷ lệ học sinh dự thi cao nhất, đạt mức 44,28%. Ở cấp độ trường học, mô hình triển khai của trường THCS Đông Hòa tại TP.HCM rất đáng ghi nhận khi đóng góp tới 3.578 thí sinh, còn trường THCS Long Thạnh tại Cà Mau gây ấn tượng tuyệt đối với tỷ lệ 100% học sinh tham gia hưởng ứng. Sau những màn tranh tài sôi nổi tại 295 điểm thi trực tuyến tập trung, BTCđã lựa chọn được 101 học sinh tiêu biểu nhất để vinh danh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh rằng kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng. Trung tướng khẳng định: " Kết quả Cuộc thi không chỉ phản ánh mặt bằng nhận thức, kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng - một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới".

Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại Lễ trao giải, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Phó Trưởng BTC cuộc thi cũng cho rằng cuộc thi đã góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet văn minh và tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường cùng cơ quan chức năng trong việc bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Về cơ cấu giải thưởng, từ hơn 1 triệu thí sinh, BTC đã lựa chọn và trao tặng tổng cộng 101 giải thưởng cá nhân, bao gồm 04 giải Nhất, 07 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Đặc biệt, em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 8C trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị, đã xuất sắc trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc. Ba học sinh khác cùng đạt giải Nhất cá nhân là em Nguyễn Như Bảo (trường THCS Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng), em Trần Cát An (trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh) và em Đỗ An Thuyên (trường THCS Kim Chân, Bắc Ninh).

Đại diện BTC trao giải cho học sinh, đơn vị dự thi

Về phía các tập thể, giải Nhất khối Sở đã thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Khối trường học vinh danh giải Nhất cho trường THCS Đông Hòa và trường THCS Long Thạnh vì những thành tích vượt trội về số lượng và tỷ lệ học sinh tham gia. Sự thành công của cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp về một thế hệ công dân số có tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.



