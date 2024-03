Lệ Quyên buồn và cảm thấy khó hiểu khi bị "dìm hàng" bởi chính khán giả xin chụp ảnh cùng mình

Mới đây, Lệ Quyên đã lên tiếng bức xúc trước việc 1 khán giả xin chụp ảnh với cô sau show phòng trà, sau khi về nhà đã dùng bức ảnh với biểu cảm không đẹp đăng tải lên group cộng đồng để cố tình "dìm hàng".

Cụ thể, Lệ Quyên cho hay: "... Hôm qua Quyên thấy bạn bè nói có người up hình không đẹp lên mạng. Nhìn lại thì đó là hình Quyên vừa hát ở phòng trà hôm thứ 4 trước khi bay qua Mỹ hát nè.Trường hợp dở khóc dở cười do nhiều nguyên nhân như thế chắc không tránh được. Nhưng nếu là ở đâu đó khác, có người này người kia thì cười xoà không suy nghĩ gì. Đây lại là khán giả đi nghe Quyên hát, yêu Quyên mới đến nghe, đợi bằng được Quyên ra để chụp hình, ai cũng ôm chặt, rạng rỡ happy nói yêu Quyên lắm, vui lắm xin chụp làm kỷ niệm. Thế sao lại cố tình lấy khoảnh khắc không đẹp up lên, Quyên thấy buồn và khó hiểu thôi, vì nếu ai đó không thích mình, cố tình làm vậy đã đành...".

Bài đăng bức xúc của Lệ Quyên.

Trước đó, một khán giả đã chia sẻ khoảnh khắc người này chụp với Lệ Quyên sau một đêm nhạc phòng trà, canh đúng khoảnh khắc không được đẹp mắt của nữ nghệ sĩ. Sau khi bức ảnh này được chia sẻ vào một group kín bàn chuyện showbiz, nhiều netizen đã được dịp chê bai nhan sắc ngoài đời của Lệ Quyên không thông qua các ứng dụng chỉnh ảnh.

Tuy nhiên, trái với những lần trước đó, lần này không ít khán giả đã đứng ra bênh vực Lệ Quyên, phản đối hành động của chủ nhân bức ảnh. Nhiều người đánh giá việc ở ngoài thì đứng ra thân thiết, xin để chụp ảnh với Lệ Quyên xong về lại dùng với mục đích không tốt là điều đáng lên án. Nhiều người cũng khẳng định nhan sắc ngoài đời của Lệ Quyên vẫn rất tuyệt vời, không nên đánh giá qua các khoảnh khắc cố tình "dìm hàng" này.

Lệ Quyên chia sẻ khi đăng trực tiếp bức ảnh bị "dìm" này và nói: "Quyên buồn vì người ta ôm chặt nói yêu lắm xin chụp xong làm thế thì hụt hẫng thôi, mọi người an ủi nhẹ nhõm rồi"