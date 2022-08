Lễ hội té nước hoành tráng nhất năm diễn ra tại Water EDM Festival - Crystal Rave

Không dừng lại ở một lễ hội EDM đơn thuần, tại Crystal Rave mùa 4, đừng quên trang bị cho mình khẩu súng nước hoành tráng để trải nghiệm té nước và rave hết mình với EDM.

Lễ hội Water EDM Crystal Rave chính thức sẽ kết sân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện âm nhạc hoành tráng chưa từng có tiền lệ với dàn âm thanh ánh sáng cực bốc, khách mời đều là những tên tuổi kỳ cựu trong làng EDM Việt Nam cũng như thế giới. Chưa dừng lại ở đó, các trò chơi nước độc đáo cũng được đầu tư khác lạ. Tất cả đều là trải nghiệm miễn phí, được nhãn hàng bia cao cấp Tiger Crystal đứng ra tổ chức, hứa hẹn đem lại khoảnh khắc bùng đam mê cho các raver tại Việt Nam.

Loạt khoảnh khắc bật sảng khoái, bùng đam mê mà bạn khó có thể chứng kiến tại bất kỳ một sân khấu âm nhạc nào khác

Nếu bạn đã quen với đường trượt mát lạnh, trò chơi bật sảng khoái, bùng đam mê hay pháo đài nước tại 3 sân khấu trước đây của Crystal Rave thì chắc chắn màn đại chiến súng nước có 1-0-2 sẽ là một trong những "cuộc vui" hấp dẫn nhất mùa hè này.

Bắt đầu cuộc vui ngay từ 15h00, tất cả mọi trò chơi đều mang lại những phần quà hấp dẫn dành cho người tham dự

Bạn đã bao giờ nghe đến lễ hội bom nước tại Hàn Quốc và từng một lần mong muốn được trải nghiệm? 2022 này, ngay tại TPHCM, hãy tham gia Crystal Rave để chứng kiến màn thăng hoa tuyệt vời giữa nước và âm nhạc, được đắm mình trong bom nước và đấu súng nước cực hoành tráng.

Đừng quên nhắc hội bạn mang theo súng nước bởi chúng ta sẽ phải dùng đến chúng cực kỳ nhiều đấy. Biết đâu bạn sẽ vô tình gặp được crush tại vũ trụ Crystal Rave thì sao?

Lên đồ thật chất để tham dự Crystal Rave, bật mí ngoài vé vào cổng hoàn toàn miễn phí, Raver còn có cơ hội nhận về những phần thưởng bất ngờ cực kì hấp dẫn ngay trên sân khấu Crystal Rave nếu trở thành the King và the Queen của đêm đại tiệc. Tham dự để có 7749 tấm ảnh cực ngầu và quà to bự mang về, tại sao không? Các máy ảnh của Crystal Rave cũng luôn sẵn sàng để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cho bạn.

Raver Thành Phố Hồ Chí Minh, Rave chuẩn minh tinh

Ngoài các DJ Việt như Mie, Kodiene hay Onionn., Crystal Rave lần này chiêu đãi anh em Raver Sài Thành không chỉ 1 mà đến 2 DJ quốc tế - DJ Fedde Legrand và DJ Rave Republic - phù thuỷ của những con beat từng làm mưa làm gió tại lễ hội EDM thế kỷ Ultra Music Festival và Tomorrowland.



Water EDM Crystal Rave không chỉ mang đến đêm "chà đĩa" hay "kill the beat" đã tai, mà còn hứa hẹn trải nghiệm "đã mắt" cùng màn trình diễn quyến rũ không kém phần mạnh mẽ trong bước nhảy của Tóc Tiên, Soobin cùng dàn dancer chuyên nghiệp.

Không những gây xôn xao bởi dàn khách mời và màn đầu tư nước cực khủng, Crystal Rave TP HCM còn hứa hẹn "thăng hạng Rave" bằng một yếu tố chuẩn đam mê. Bạn đã sẵn sàng cho việc đạt bão tim với chiếc reels ghi lại màn bắn pháo hoa rực rỡ có 1-0-2 vào đêm đại tiệc. Crystal Rave chắc chắn sẽ không để bạn và homies phải hạ nhiệt dù chỉ một tích tắc.

Crystal Rave là đại nhạc hội EDM trên biển tại Việt Nam được tổ chức bởi Tiger Crystal. Sự kiện có dàn line-up tên tuổi và top DJ thế giới như: MC JUZ KEVIN - MC HANK - MC MINAMI - DJ KS - DJ MIE - DJ KODEINE - THAI SON BEATBOX - RTEE - LIL WUYN - RHYMASTIC - DJ ONIONN. - TÓC TIÊN - SOOBIN - DJ RAVE REPUBLIC, TOP 86 DJ MAG 2021 - DJ FEDDE LE GRAND, TOP 19 DJ MAG 2021 để cho bạn thỏa sức bùng cháy đam mê, sảng khoái mùa hè.

Ngày 13/08, màn kết sân chấn động sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Đừng quên mang theo súng nước để có những màn tương tác chất lượng với thần tượng.

Sự kiện vào cửa hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, để tận hưởng sự kiện gần sân khấu nhất, đăng ký vé RaveZone tại https://crystalrave.com/

https://kenh14.vn/le-hoi-te-nuoc-hoanh-trang-nhat-nam-dien-ra-tai-water-edm-festival-crystal-rave-2022080422142899.chn