Lễ hội quy mô 43.000m2 sắp diễn ra, dự kiến thu hút 150.000 lượt khách trong 3 ngày, còn có cả Giải vô địch BBQ quốc tế

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội (Hanoi Firebeat World Festival 2026) sẽ diễn ra từ 27/11 -29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Sáng 6/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Firebeat World Festival 2026, diễn ra từ ngày 27-29/11 tại khu vực Sân Nam rộng 43.000m2 của VEC.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, sự kiện hướng tới chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa quốc tế thông qua các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, đại nhạc hội và trình diễn nghệ thuật. Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong 3 ngày.

Phát biểu tại Họp báo công bố Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Firebeat 2026, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội khẳng định: “Giá trị của ẩm thực không chỉ dừng lại ở bảo tồn và thưởng thức, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội không chỉ cần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của mình đến với thế giới, mà còn cần chủ động mở rộng không gian giao lưu, kết nối…”.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nộiphát biểu tại Họp báo (Ảnh: BTC)

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho biết: Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Quốc tế Hà Nội là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu - cùng thưởng vị tinh hoa, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Qua từng mùa tổ chức, lễ hội sẽ từng bước tích lũy giá trị thương hiệu, hình thành tài sản văn hóa và du lịch lâu dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Thủ đô như một điểm đến quốc tế giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

5 phân khu quy tụ bản đồ ẩm thực 5 châu

Tâm điểm của Hanoi Firebeat World Festival 2026 là Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), nơi thực khách có cơ hội khám phá tinh hoa ẩm thực từ nhiều quốc gia thông qua 5 phân khu chủ đề.

Phân khu Lửa Toàn Cầu (Global Fire) là tâm điểm nghệ thuật nướng quốc tế, nơi thực khách có thể khám phá các kỹ thuật nướng, quay và hun khói từ các đầu bếp từ năm châu lục.

Phân khu Đại Tiệc Đầu Bếp (World Chef’s Grand Feast) quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế của WBQA cùng nghệ nhân, đầu bếp và các thương hiệu trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ các chương trình trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn. Mỗi quầy bếp là một sân khấu ẩm thực, nơi tài nghệ đầu bếp thăng hoa qua những món ăn mang dấu ấn riêng, kết tinh kỹ nghệ chế biến và chiều sâu văn hóa từ khắp thế giới.

Bên cạnh đó, Phân khu Lửa Á Châu (Asian Flame) là nơi đưa thực khách vào hành trình khám phá nghệ thuật dùng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp đậm phong vị Tây Bắc. Món ăn được quay, nướng và cắt phục vụ ngay tại quầy.

Với các món ăn di sản ẩm thực của thủ đô, phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage) chính là nơi tôn vinh bản sắc thành phố chủ nhà qua bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng. Tại đây, thực khách được tận mắt xem nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe câu chuyện giữ nghề.

Nằm ở trung tâm lễ hội, Phân khu Đại lộ chung nhịp (Beat Boulevard) lại là thiên đường của các thương hiệu bia thủ công, bia nhập khẩu, đồ uống sáng tạo và những món tráng miệng đầy mê hoặc - nơi những dãy bàn chung mở lời mời ngồi lại: cùng thưởng vị, chạm ly và nối dài câu chuyện giữa không khí Firebeat.

Lễ hội sẽ được tổ chức tại sân Nam - VEC với quy mô hơn 43.000 m2 (Ảnh: BTC)

Đại nhạc hội quốc tế khiến trải nghiệm Lễ Hội thêm phần mãn nhãn

Bên cạnh hành trình khám phá ẩm thực, Hanoi Firebeat World Festival 2026 còn mang đến không gian giải trí với Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert). Chương trình quy tụ các nghệ sĩ, DJ cùng những tiết mục biểu diễn được dàn dựng kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ lửa, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc. Khách tham dự có thể vừa thưởng thức các món ăn, vừa hòa mình vào những màn trình diễn âm nhạc trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ngoài đại nhạc hội, Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village) cũng là một hoạt động đáng chú ý. Tại đây, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ được tổ chức, mở ra cơ hội để khách tham quan tìm hiểu những nét văn hóa khác biệt. Sự kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật giúp Firebeat 2026 không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa quốc tế.

Nhiều cuộc thi - hoạt động giúp khám phá tay nghề đầu bếp

Một trong những hoạt động nổi bật tại Hanoi Firebeat World Festival 2026 là Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), sân chơi dành cho các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp thể hiện kỹ thuật nướng đặc trưng của nhiều nền ẩm thực trên thế giới.

Tại đây, những bí quyết chế biến, cách lựa chọn nguyên liệu và kỹ thuật nướng sẽ được các đội thi trình diễn, tạo cơ hội để công chúng khám phá thêm sự đa dạng của nghệ thuật BBQ quốc tế. Không chỉ dành cho giới đầu bếp chuyên nghiệp, cuộc thi còn mở ra cơ hội tranh tài cho các doanh nghiệp và tập thể thông qua hai hạng mục Cúp Doanh nghiệp và Cúp Truyền thông.

Các cuộc thi do GRILLOGIA by Don David tổ chức, với sự tham gia chấm giải của ban giám khảo quốc tế đến từ Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), nhằm đảm bảo tính chuyên môn và khách quan.

Đại diện BTC Hanoi Firebeat World Festival 2026 (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hoạt động tranh tài, lễ hội còn có các màn trình diễn nấu nướng và lớp học ẩm thực tại khu vực World Chef’s Grand Feast. Đặc biệt, gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc WBQA sẽ trực tiếp chế biến những món BBQ đặc sắc để phục vụ thực khách. Qua đó, khách tham quan không chỉ được thưởng thức thành phẩm mà còn có dịp quan sát kỹ thuật chế biến, tìm hiểu câu chuyện văn hóa và tay nghề của các đầu bếp đến từ nhiều quốc gia.