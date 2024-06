Lê Dương Bảo Lâm hoảng loạn vì bị giật điện thoại

Những ngày qua, dàn sao 2 ngày 1 đêm khuấy động các tỉnh thành ở miền Tây vì các hoạt động ghi hình và giao lưu với khán giả. Lê Dương Bảo Lâm cho biết các nghệ sĩ đi đến đâu là được người dân nhiệt tình chào đón, tuy nhiên vì số lượng người tụ tập quá đông nên đôi khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Nam diễn viên "kể khổ" vì bị một vị khán giả nào đó lôi kéo quá mạnh, làm chảy máu trên cánh tay. Thế nhưng "kiếp nạn" chưa dừng lại tại đó, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã có khoảnh khắc hoang mang tột độ, lo lắng khi lọt thỏm vào vòng vây của đám đông.

Cụ thể, dàn nghệ sĩ 2 ngày 1 đêm xuất hiện tại một địa điểm ghi hình và nhiều khán giả hiếu kỳ đã tập trung trước để đón chờ. Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Cris Phan... được dàn vệ sĩ và bảo vệ hỗ trợ mỗi khi di chuyển tuy nhiên cũng "không đáng kể" vì người dân quá đông. Trong lúc đi ra xe, Lê Dương Bảo Lâm đã bị chậm một nhịp do mải mê giao lưu, chào tạm biệt khán giả nên anh đi sau đội bảo vệ. Lúc này, nam diễn viên có biểu cảm hoang mang và hô hoán: "Trời ơi, bảo vệ ơi, còn anh ở đây mà, trời ơi, sao bỏ anh. Trời ơi, giật điện thoại, giật điện thoại anh. Trời ơi, chơi kỳ vậy".

Trong clip, có thể thấy điện thoại đang ghi hình của Lê Dương Bảo Lâm đã "rơi tự do" xuống mặt đất, mọi thứ trông vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên đã nhặt lại được và an toàn lên xe, điện thoại vẫn còn được giữ nguyên. Sau sự cố này, nhiều khán giả nhắc nhở Lê Dương Bảo Lâm nên cẩn trọng hơn, đồng thời ekip chương trình nên tăng cường bảo đảm an toàn cho các nghệ sĩ mỗi khi quay hình ở nơi đông người.

Clip: Lê Dương Bảo Lâm hốt hoảng vì suýt bị giật điện thoại

Lê Dương Bảo Lâm cũng như các nghệ sĩ được đội bảo vệ hỗ trợ di chuyển nhưng người dân nhiều hơn gấp nhiều lần

Nam diễn viên vừa ra xe vừa chào khán giả nên bị bỏ lại phía sau

Lê Dương Bảo Lâm hoảng loạn, hô to bị giật điện thoại khi không có bảo vệ bên cạnh

Sau đó, nam diễn viên đã nhặt lại được điện thoại nên không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng

Mặc dù gặp nhiều "kiếp nạn" liên tiếp, nhưng ông xã Quỳnh Quỳnh đã gửi lời cảm ơn vì được khán giả yêu thương trong hành trình quay hình. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Không thấy nơi nào cuồng nhiệt như bà con miền Tây. Cứ thương tụi em hoài vậy nha tụi em thích lắm, có đôi lúc em cọc em đánh lại thôi chứ xong là huề".

Khi lên xe, Lê Dương Bảo Lâm vẫn rất vui vẻ chụp ảnh và tương tác với khán giả

Trước đó, đạo diễn 2 ngày 1 đêm cũng lên tiếng về việc người dân tập trung theo đoàn quay: "Bà con thương chương trình thì vui, nhưng mà áp lực quá. Hỏng thôi mình đừng theo đoàn rồi lại phơi nắng - mắc mưa cực lắm. Thương tụi em thì mở liền link cày view và để lại comment cho tụi em biết ý kiến".

Đây không phải lần đầu tiên chương trình 2 ngày 1 đêm gặp tình trạng khán giả hiếu kỳ tập trung đông, lộ hình ảnh trước giờ lên sóng. Trước đó, ở chặng An Giang mùa 1, lịch trình quay các nghệ sĩ đã bị hủy đột xuất khi đoàn gặp trở ngại vì người dân xuất hiện quá nhiều. Các thành viên chương trình ngồi lì trên xe suốt 3 giờ đồng hồ, không thể ghi hình thử thách vì bị người hâm mộ vây kín. Sau đó, ekip đã phải điều chỉnh lại lịch trình và hoàn thành tập phát sóng bằng những cảnh quay thay thế khác.

Đại diện nhà sản xuất khi đó đã phải lên tiếng trên fanpage: "Bất kỳ hoạt động tổ chức sự kiện nào không riêng gì 2 ngày 1 đêm Việt Nam cũng phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng và sự tuân thủ là vô cùng cần thiết. Ekip 2 ngày 1 đêm Việt Nam thật sự cảm ơn sự yêu mến của khán giả và cũng không nghĩ rằng chương trình lại được yêu mến đến mức có bạn mong muốn gặp gỡ dàn cast mà đã chờ đợi từ rất rất sớm nhưng vì số lượng khán giả tập trung quá đông dẫn đến trễ tiến độ và quá thời gian được cấp phép nên chương trình đã không thể diễn ra như dự kiến. 2 ngày 1 đêm Việt Nam lần nữa chân thành xin lỗi đến quý khán giả và hi vọng sẽ sớm gặp khán giả An Giang trong thời gian sớm nhất".

Một lần khác, đạo diễn Mai Thắm cho biết chương trình đứng trước nguy cơ phải huỷ lịch trình vì bị lộ địa điểm. Nữ đạo diễn từng thể hiện bức xúc: "Chưa quay mà bà con lan truyền công văn xin phép ghi hình khắp nơi. Rồi làm sao đoàn tác nghiệp được ạ? Không lẽ phải hủy?".

Trong suốt những ngày qua, đoàn 2 ngày 1 đêm được khán giả tập trung đông để xem ghi hình trực tiếp

