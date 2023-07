Lê Dương Bảo Lâm gặp biến: Gây tranh cãi vì mời loạt nghệ sĩ về quán, vợ khóc nức nở năn nỉ khách hàng

Song song với hoạt động nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn đồng hành với bà xã trong công việc kinh doanh. Ngoài cửa hàng bán đồ online, Quỳnh Quỳnh - vợ Lê Dương Bảo Lâm còn mở tiệm cafe bán trên vỉa hè tại Long Thành, Đồng Nai. Để góp phần quảng cáo cho bà xã, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên túc trực tại đây và còn mời nhiều đồng nghiệp đến như: HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Mai Phương Thuý,... Cách đây ít ngày, Lê Dương Bảo Lâm còn đăng thông báo loạt nghệ sĩ đình đám như: Thuý Ngân, Bích Phương, Isaac, Negav,... sẽ có mặt tại quán vào tối 24/7.

Chính vì thông báo của Lê Dương Bảo Lâm mà từ chiều rất đông người dân hiếu kỳ đã đến quán chờ giao lưu với các nghệ sĩ. Vì lượng khách hàng kéo đến ngày càng nhiều nên quán của Lê Dương Bảo Lâm gặp tình trạng "thất thủ", gây náo loạn đường phố đến mức công an phải can thiệp đề nghị người dân giải tán. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng thông báo huỷ buổi gặp mặt, các nghệ sĩ dù đã đến nhưng không thể xuất hiện do khó kiểm soát được tình hình. Mặc dù quán của Lê Dương Bảo Lâm đã miễn nhận khách, tắt đèn và mời khách giải tán nhưng lượng người còn lại cũng khá đông khiến Quỳnh Quỳnh khóc nức nở năn nỉ.

Từ chiều ngày 24/7, rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại quán của Lê Dương Bảo Lâm vì hay tin nhiều nghệ sĩ xuất hiện

Dàn sao cũng đã đến quán của Lê Dương Bảo Lâm nhưng nam MC phải thông báo huỷ giao lưu để đảm bảo trật tự

Quỳnh Quỳnh vừa khóc vừa nói: "Mọi người ơi, em đã nói hết chỗ rồi thì mọi người di chuyển giúp em đi, ngày mai có thể em sẽ không còn được bán ở đây nữa". Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiếp lời vợ: "Em ở đây không vì kinh tế, chỉ vì niềm vui thôi. Nếu em bán vé, em mời nghệ sĩ đến thì lúc đó sẽ là câu chuyện khác, còn cái này ly nước chỉ có 25 nghìn thôi mà tình yêu thương của mọi người quá nhiều. Bây giờ em không còn được bán nữa, em mong mọi người giúp đỡ gia đình em, nhân viên mở cửa cho mọi người về".

Về chuyện có thể phải dẹp quán, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Không sao, dù quán có thể dẹp thiệt nhưng mà không buồn. Vì mọi người yêu quý quá nhiều, yêu quý quá mới tới đây, lỡ phá sản dẹp quán cũng vui vì lượng fan đông quá".

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh thông báo huỷ show, mời khách hàng giải tán (Nguồn: nguyenhanhvy)

Quỳnh Quỳnh bật khóc nức nở năn nỉ khán giả ra về

Dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc cửa hàng của Lê Dương Bảo Lâm có nguy cơ đóng cửa vì mọi người đến quá đông gây mất trật tự

Mặc dù nhiều người thể hiện sự thông cảm và thương vì công việc của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm bị ảnh hưởng, thế nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng trong thường hợp này nam diễn viên cũng có một phần lỗi do liên tục đăng thông báo mời gọi trên mạng xã hội khiến công chúng có tâm lý hiếu kỳ và tò mò nên tìm đến. Việc không có phương án đảm bảo an ninh và kiểm soát lượng khán giả là chính là lý do khiến Lê Dương Bảo Lâm gặp "biến" vỡ trận. Cư dân mạng cho rằng nếu tiếp tục duy trì hình thức này, Lê Dương Bảo Lâm và vợ nên có kế hoạch cụ thể hoặc mở rộng quy mô để tránh làm ảnh hưởng đến giao thông, trật tự trong khu vực.