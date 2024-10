Lễ cưới có 1-0-2 của cặp đôi sư tử biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Lạc Lạc và An An là cặp đôi sư tử biển nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách thân thiện, là tâm điểm chú ý của khách tham quan tại Thủy cung Lotte World Hà Nội suốt thời gian qua. Từ đôi bạn thân, họ đã trở thành một đôi tình nhân ngọt ngào, và kết quả của tình yêu ấy chính là sự ra đời của em bé sư tử biển La La vào cuối tháng 6 vừa qua. Để đánh dấu "bước tiến" mới trong mối quan hệ của cặp đôi, Thủy cung Lotte World Hà Nội đã "giúp" Lạc Lạc cầu hôn An An và tổ chức một Lễ Thành hôn thật đặc biệt cho đôi bạn.

Rất đông khách tham quan chờ đợi từ sớm để chứng kiến lễ cưới độc nhất vô nhị của cặp đôi sư tử biển.

Trước sự chứng kiến của những người chăm sóc, nhân viên thủy cung và hàng ngàn khách tham quan, chú sư tử biển Lạc Lạc đã "ngỏ lời cầu hôn" và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bạn An An. Ngay sau đó, một lễ cưới truyền thống đã được tổ chức, có đầy đủ trầu cau, sính lễ, và cả "thùng tiền mừng cưới" để khách tham dự có thể gửi đến cô dâu chú rể những lời chúc tốt đẹp nhất. Đám cưới chính thức diễn ra trong một bầu không khí vui tươi và ấm áp. Hai nhân vật chính thoải mái thể hiện tình yêu của mình một cách tự nhiên và vui vẻ, khiến cho không khí lễ cưới thêm phần náo nhiệt.

Đại diện "nhà trai" trao sính lễ cho đại diện "nhà gái".

Sính lễ là một "mâm" đầy ắp những món ăn khoái khẩu của cặp đôi.

Ngay sau đó, cô dâu chú rể đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, trong sự cổ vũ nhiệt tình của khách tham quan. Bạn Hiền (21 tuổi, khách tham quan) chia sẻ đầy hào hứng: "Gia đình sư tử biển vô cùng dễ thương. Mọi người ở đây đều rất thích thú khi được xem những điệu nhảy cũng như những hành động ngộ nghĩnh của hai bạn. Đặc biệt khi Lạc Lạc và An An trao nhau nụ hôn để nên duyên vợ chồng, tất cả mọi người đều "ồ" lên và vỗ tay đầy phấn khích."

Cặp đôi sư tử biển trao cho nhau nụ hôn trong tiếng hò reo và tiếng vỗ tay đầy phấn khích của khách tham quan.

Bạn Tuấn Chu (khách tham quan, 19 tuổi) cũng không khỏi bất ngờ khi tham dự lễ cưới có 1-0-2 của cặp đôi sư tử biển: "Mình rất vui khi được tham dự buổi lễ thành hôn của hai bạn sư tử biển An An - Lạc Lạc. Hai bạn rất đáng yêu, trao cho nhau những hành động, cử chỉ vô cùng tình cảm. Đám cưới còn có thêm sự xuất hiện của em bé La La siêu quậy nữa. Chúc gia đình sư tử biển mãi khỏe mạnh và sống hạnh phúc cùng nhau".

Sau khi tham dự buổi Lễ Thành hôn, rất nhiều khách tham quan đã viết những những lời chúc hạnh phúc để gửi tới gia đình sư tử biển. "Tôi chưa từng được tham dự một lễ cưới nào đáng yêu đến vậy. Bạn nhỏ nhà tôi cũng rất vui khi được chứng kiến sự đáng yêu của gia đình sư tử biển và đã kiên nhẫn đánh vần để viết một lời chúc dành tặng cho các bạn.", chị Nhung - một khách tham quan vui vẻ cho biết.

Các bạn nhỏ viết những lời chúc gửi tới "cô dâu, chú rể".

Có thể thấy, sự dễ thương của gia đình sư tử biển đã chinh phục trái tim của tất cả mọi người. Từ những cái nhìn trìu mến và những hành động đầy tình cảm mà Lạc Lạc - An An dành cho nhau, cặp đôi đã mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc cho tất cả những vị khách hiện diện trong hôn lễ.

Chia sẻ về "sự kiện" đặc biệt này, ông Lee Hae Yeol - Giám đốc Thủy cung Lotte World Hà Nội bày tỏ: "Chúng tôi xin cảm ơn các vị khách đã tham dự và chia sẻ niềm vui hôm nay. Đám cưới này không chỉ là biểu tượng tình yêu của các loài sinh vật, mà còn kết nối con người với thiên nhiên. Sự ra đời của La La cũng là thành tựu lớn của Thủy cung Lotte World Hà Nội, đánh dấu bước tiến trong việc nuôi dưỡng và bảo tồn loài sư tử biển California tại Việt Nam. Hy vọng tình yêu của Lạc Lạc và An An sẽ truyền cảm hứng và mang đến kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả du khách.".

Nhằm mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng trong hành trình khám phá "đại dương thu nhỏ", Thủy cung Lotte World Hà Nội đã kết hợp cùng Grab - ứng dụng đặt xe hàng đầu tại Đông Nam Á, mang tới ưu đãi di chuyển siêu tiết kiệm dành cho khách hàng. Từ 21/10/2024 tới 31/01/2025, khách hàng khi mua vé tham quan Thủy cung Lotte World Hà Nội sẽ nhận ngay ưu đãi 25% (tối đa 50.000 VNĐ) cho mỗi chuyến đi/về từ Thủy cung. Nhờ vậy, khách hàng sẽ không còn lo lắng về việc di chuyển, và có thể dễ dàng tới thăm Thủy cung cũng như gia đình sư tử biển siêu đáng yêu tại đây!