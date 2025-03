Lễ an táng trong mưa của Từ Hy Viên: Chồng Hàn khóc đến run rẩy, nhiều người thân đội mưa tiễn biệt lần cuối

Ngày 15/3, tờ China Times đưa tin lễ an táng tro cốt Từ Hy Viên đã diễn ra tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Sáng nay, Koo Jun Yup đại diện gia đình ôm bình tro cốt Từ Hy Viên đến nơi hạ táng. Tro cốt của minh tinh Vườn Sao Băng được chôn trong khu vực vườn hoa hồng của nghĩa trang Kim Bảo Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chồng Từ Hy Viên gầy gò, cúi đầu trong suốt quá trình di chuyển. Anh khóc đến run rẩy khi ôm bình tro cốt của vợ để làm lễ an táng. Do phong tục "người đầu bạc không được tiễn người đầu xanh" của văn hóa Đài Loan (Trung Quốc), mẹ Từ Hy Viên đã không thể vào đưa tiễn con gái lần cuối. Em gái Từ Hy Đệ cũng chọn ngồi trên xe cùng mẹ để an ủi, động viên bà. Hứa Nhã Quân - chồng MC Từ Hy Đệ - hỗ trợ anh rể lo liệu lễ an táng và chăm sóc 2 con Từ Hy Viên. Những người thân khác trong gia đình cũng đội mưa đưa tiễn Từ Hy Viên lần cuối. Doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của minh tinh Bong Bóng Mùa Hè - không có mặt.

Lễ an táng Từ Hy Viên

Koo Jun Yup đại diện gia đình ôm bình tro cốt của Từ Hy Viên và thực hiện nghi lễ an táng

Anh cúi đầu, khóc đến run cả người trong ngày đưa tiễn bà xã về nơi an nghỉ cuối cùng

Do phong tục của người Đài Loan (Trung Quốc), mẹ Từ Hy Viên không thể tham dự lễ an táng của con gái. MC Từ Hy Đệ cũng chọn ngồi trên xe để an ủi mẹ

2 con và người thân của Từ Hy Viên đội mưa đưa tiễn cố diễn viên

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vào ngày 2/2 và được hỏa táng trước khi đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Ban đầu gia đình dự định lưu giữ tro cốt trong nhà nhưng vấp phải sự phản đối của hàng xóm. Sau đó, Từ Hy Đệ thông báo sẽ chôn cất chị gái theo phương thức mộc thụ táng thân thiện với môi trường, không lập bia mộ. Theo Từ Hy Đệ, đây là ý nguyện của Từ Hy Viên lúc sinh thời. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn Từ Hy Viên thanh thản, được hòa làm 1 với thiên nhiên sau khi mất.

Tuy nhiên, Koo Jun Yup lên tiếng phản đối vì anh muốn có không gian tưởng niệm đầy đủ, không muốn để vợ tan biến vào cát bụi. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng gia đình cũng đã thống nhất được phương án chôn cất tro cốt của Từ Hy Viên ở nghĩa trang Kim Bảo Sơn và dựng tượng đồng tưởng nhớ. Như vậy, sau hơn 1 tháng qua đời, Từ Hy Viên đã có thể an nghỉ.

Từ Hy Viên đã có thể an nghỉ

Nguồn: Sohu, Sina, China Times