Lấy 15 viên sỏi ra khỏi bàng quang của bệnh nhân 65 tuổi

Bệnh nhân là ông Trần H. (ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đến khám trong tình trạng tiểu khó, tiểu ngắt quãng đã lâu. Trước đó ông H có uống thuốc điều trị tiền liệt tuyến trong nhiều năm nhưng bệnh tình ngày càng xấu đi, càng tiểu khó hơn và có tình trạng đau nhiều ở vùng hạ vị. Ông H có tiền sử tăng sinh tuyến tiền liệt và phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chuyên khoa ngoại thận tiết niệu chẩn đoán bệnh nhân có nhiều viên sỏi to trong bàng quang kèm tăng sinh tuyến tiền liệt. Bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Sau 60 phút, với phương pháp mổ hở lấy sỏi, các bác sĩ đã lấy ra 15 viên sỏi lớn nhỏ khỏi bàng quang, trong đó viên to nhất bằng quả trứng gà ta.

15 viên sỏi được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân nam 65 tuổi

Sau phẫu thuật, ông H đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKI. Tạ Hữu Nghĩa - Phó khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ, phụ trách phẫu thuật chính cho biết: “Tình trạng sỏi bàng quang là do sỏi từ trên thận rơi xuống bàng quang và lớn dần lên. Tuy nhiên ở trường hợp này, nguyên nhân sỏi tạo lập là do tiền liệt tuyến to làm tắc nghẽn, ứ đọng nước tiểu và gây cản trở dòng tiểu. Do đó, sau khi loại bỏ sỏi, phải điều trị triệt để tăng sinh tuyến tiền liệt”.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân cần uống đủ nước và tránh ngồi lâu giảm nguy cơ tạo sỏi do ứ đọng. Đặc biệt, nam giới trên 60 tuổi nên thường xuyên đi khám và tầm soát các vấn đề liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt để phát hiện và điều trị sớm, từ đó tránh được các biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.