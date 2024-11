Laura Coffee tiếp đón đặc sắc, nam vương thế giới hoá “giao diện” miền Tây Nam Bộ

Đặc biệt, các Nam vương đã có những giây phút trải nghiệm văn hóa đậm chất Miền Tây Nam Bộ đầy thú vị và gần gũi bên hương vị cà phê Việt Nam đậm đà khó quên từ Laura Coffee.

Vừa đặt chân đến Việt Nam, các Nam Vương quốc tế không ngừng háo hức trước sự mến khách và chào đón nồng hậu, cùng những phần quà đầy năng lượng đã được Laura Coffee chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không chỉ ghi điểm bởi sự chu đáo, hơn những thế là hương vị cà phê đậm đà, đặc trưng của Việt Nam của Laura Coffee cũng khiến các Nam vương "mê mẩn", không ngớt lời khen ngợi.

Top 63 Nam vương xuất sắc nhất của Mr World 2024 thích thú trước những món quà năng lượng được Laura Coffee đặc biệt chuẩn bị tại sân bay

Ở buổi giao lưu tại trụ sở Laura Coffee, các Nam Vương tiếp tục được khám phá nét đẹp văn hóa Việt Nam qua không gian được thiết kế gợi nhớ tới cuộc sống mộc mạc giản dị của Miền Tây Nam Bộ. Chủ tịch HĐQT Laura Group - Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh bằng tất cả sự nhiệt thành, tâm huyết, cùng niềm tự hào về cà phê Việt Nam và mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nền văn hóa đặc trưng nước nhà. Buổi giao lưu không chỉ tạo nên một khởi đầu ấn tượng mà còn mang đến không khí ấm áp, gần gũi, như một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn thân thiết. Đây chắc chắn là một dấu ấn khó quên trong hành trình Mr World 2024 sắp tới.

Laura Coffee - Thương hiệu cà phê tâm huyết sáng lập bởi Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh

Các Nam vương Thế Giới đầy phấn khích khi trải nghiệm thức uống yêu thích ngay tại trụ sở Laura Coffee

Buổi gặp gỡ thêm phần đặc sắc khi các Nam Vương tiếp tục được thay đổi "giao diện" hóa thân thành những anh nông dân chân chất. Từ đội nón lá, đeo khăn rằn Nam Bộ, mặc áo bà ba giản dị đến thưởng thức những món bánh quê truyền thống và hương vị cà phê đặc trưng của Laura Coffee, tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc mộc mạc miền Tây sông nước.

"Giao diện" miền Tây ngộ nghĩnh của các Nam Vương gây thương nhớ

"Nhập gia tùy tục" các Nam vương quốc tế bắt "trend" cực nhanh, càng không thể bỏ lỡ những câu nói tiếng Việt hài hước và quen thuộc như "Tôi yêu Việt Nam", "8386 mãi đỉnh", "Dính cứng ngắc", "Laura Cà phê ngon bá cháy", những câu nói bập bẹ, không đúng ngữ điệu lại mang đến bầu không khí ngập tràn niềm vui tiếng cười. Ngôn ngữ Việt một lần nữa được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi và là một trải nghiệm vô cùng thú vị của các nam vương quốc tế trên hành trình sắp tới tại Việt Nam.

Khoảnh khắc đáng nhớ của các Nam Vương cùng Tổng Giám Đốc Laura Coffee Bùi Thảo Trang được ghi lại qua những bức ảnh hào hứng và đầy năng lượng

Bên cạnh những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời, các Nam Vương đã có những chia sẻ ấn tượng và bày tỏ niềm vui khi có Laura Coffee đồng hành cùng Mr World 2024. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cà phê sạch và thảo dược như Nấm Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo mang đến hương vị đậm đà, không chỉ giúp các Nam Vương duy trì năng lượng suốt hành trình, mà còn tiếp thêm sự tự tin, sức mạnh tinh thần, để các thí sinh luôn vững vàng, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách trong suốt cuộc thi.

Các Nam vương say mê thưởng thức những ly cà phê Laura Coffee đậm đà ấn tượng.

Nam Vương Wei ZIHONG đến từ Trung Quốc chia sẻ: "Wow! This coffee not only tastes amazing but also gives me the energy to do anything - Tuyệt vời! Laura Coffee không chỉ ngon mà còn giúp tôi nạp năng lượng tức thì nữa."

Mr. World China rất thích hương vị đặc biệt của Laura Coffee

Các Nam vương Quốc tế nhận món quà tràn đầy năng lượng cùng Tổng giám đốc Laura Coffee Bùi Thảo Trang

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí vui vẻ, sôi động và đầy ý nghĩa, với những hoạt động ấn tượng từ Laura Coffee, mang đến lời chúc cho các Nam Vương sẽ luôn tràn đầy năng lượng, giữ vững phong độ đỉnh cao và vượt qua mọi thử thách. Hy vọng rằng các Nam vương sẽ duy trì nguồn năng lượng dồi dào và đúng với tinh thần của Laura Coffee "Năng lượng cho những người không bao giờ bỏ cuộc", trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị Nam Vương tại Mr World 2024.

Công ty cổ phần Laura Coffee

Địa chỉ: 50/6A Trương Phước Phan, Khu phố 1, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM