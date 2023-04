Lật ngược nghịch cảnh bằng tư duy của người Do Thái: Một người bình thường cũng có thể lội ngược dòng có nếu tuân thủ 3 nguyên tắc

Là dân tộc chịu nhiều khó khăn và phải sống rải rác khắp nơi, song Do Thái vẫn được cả thế giới tôn vinh là những người thông minh và giỏi nhất thế giới. Bằng chứng, chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới nhưng họ lại kiểm soát đến 70% của cải của thế giới, 50% giải Nobel Kinh tế và 30% giải Oscar.

Tất nhiên, thành quả này không phải ngẫu nhiên để đạt được. Người Do Thái có một bộ công thức để lấy lại tinh thần và vượt qua những khó khăn khi rơi vào máng xối của cuộc đời bao gồm 3 quy tắc.

Đừng than phiền hãy luôn lạc quan

Cuộc đời của mỗi người là một quá trình tôi luyện. Bạn nhìn thấy người khác không gặp khó khăn như bạn không có nghĩa đường đời của họ được trải hoa hồng. So với cuộc đời thăng trầm của những vĩ nhân, vấn đề của bạn chẳng hề tiêu cực như bạn nghĩ.

Điều quan trọng là khi đối diện với khó khăn là đừng chìm đắm vào tư tưởng tiêu cực đó để rồi oán than cuộc đời mình có nhiều bất hạnh. Bởi lẽ ca thán không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nó chỉ khiến bạn bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực. Nếu ở trong trạng thái tâm lý đó một thời gian dài, đừng nói tới chuyện đập tan nghịch cảnh để thành công, không tự kéo mình xuống sâu hơn đã là may mắn.

Vì thế cuộc đời là sự phản ánh đời sống nội tâm của bạn và nó sẽ không ngừng biến đổi. Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều do lối suy nghĩ của bạn. Những người luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn thực ra không phải do họ được số phận ưu đãi hơn mà chính là do họ giỏi giải quyết phiền não, âu lo, biến những khó khăn thành động lực, luôn giữ cho mình tâm thái lạc quan. Tâm thái sẽ quyết định tâm tình, cách ứng xử của mỗi người trong hoàn cảnh sống.

Quý nhân lớn nhất cuộc đời mỗi người là chính mình

Nhiều người vẫn hay nói rằng, thành công của một người có lúc phụ thuộc vào số phận, có lúc dựa vào vận may, cũng có lúc nhờ gặp được quý nhân... Bởi tư tưởng đó, họ thường trông ngóng vận may rủi, sự hỗ trợ của người khác để có được điều này, điều kia. Nhưng thực tế, công việc thành hay bại, cuộc sống suôn sẻ hay bế tắc là phụ thuộc chính bản thân mỗi người.

Cuộc đời giống như một hòn đá. Được mài giũa thành viên ngọc sáng hay bỏ mặc rong rêu bao phủ là do chính bạn quyết định. Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những thử thách, trở ngại với mỗi người. Chỉ những ai không bỏ cuộc, kiên cường vượt qua những khó khăn mới có thể được hưởng những thành quả ngọt ngào.

Không ai sinh ra đã biết mọi thứ, làm được mọi việc. Tất cả những kỹ năng, bản lĩnh của bạn đều cần được rèn giũa, tôi luyện qua một thời gian dài mới có thể hình thành. Những người mới chỉ gặp chút rắc rối đã bỏ cuộc, vướng chút khó khăn đã than thân trách phận thì vĩnh viễn sẽ chỉ chịu thân phận thấp kém, không bao giờ đủ bản lĩnh để mơ tới ánh hào quang của thành công.

Thay đổi tư duy của bản thân

Thực tế, càng khó khăn, cơ hội lại càng nhiều. Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, nhiều người lại lựa chọn chìm dần vào bóng đêm đó và dậm chân tại chỗ. Những lúc như thế này, quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy của bản thân, tìm ra phương pháp và phương thức tư duy hợp với mình nhất để vượt qua khó khăn.

Nhiều người vẫn thường nói rằng thái độ sống của một người quyết định tầm cao của cuộc đời người đó. Để đánh giá một người, ngoài việc nhìn cách anh ta xử lý công việc đó hiệu quả như thế nào, điều quan trọng là xem cách đối diện với khó khăn ra sao. Vì vậy, nếu hiện tại đang ở trong tình trạng tồi tệ đi nữa, bạn cũng có thể học cách suy nghĩ "nước sôi" của người Do Thái để vượt qua nghịch cảnh.