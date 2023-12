Lạp xưởng nướng đá: Món mới toanh đang "khuấy đảo" Hà Nội gần đây, dự sẽ thành hot trend?

Cứ ngỡ sau hàng loạt trend ăn uống như bánh đồng xu phô mai, trà chanh giã tay hay trà sữa đất nung thì loạt trào lưu ăn uống của năm 2023 sẽ dừng lại. Ấy thế nhưng, một điều không ngờ tới là "đường đua" càng về cuối năm lại càng rộn ràng khi mới đây, dân tình Hà Nội được dịp "diện kiến" thêm một món rất mới mẻ, đó chính là lạp xưởng nướng đá.

Cái tên nghe vừa quen vừa lạ, liệu rằng món này có gì đặc sắc và có thể trở thành trend ăn uống mới?

Lạp xưởng nướng đá: Món mới toanh đang "khuấy đảo" Hà Nội mấy hôm nay, dự sẽ thành hot trend có gì đặc sắc?

Hương vị hấp dẫn nhưng không thấy sự khác biệt với cách nướng thông thường

Có lẽ điểm khiến món ăn này thu hút dân tình chính là yếu tố "nướng đá". Đây là một cách nướng có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, món ăn được nướng trên một lớp đá sỏi, bên dưới sử dụng bếp điện để tạo nhiệt cho những viên sỏi ở trên. Theo lời của người bán hàng thì việc nướng trên đá (sỏi) như vậy sẽ tốt hơn cho sức khoẻ so với nướng bằng than hay ga. Tuy nhiên, nếu so với khi nướng bằng than củi như cách làm mà nhiều hàng áp dụng trước đây thì hương vị không có mấy khác biệt.

Lạp xưởng nướng đá - món mới đang được quan tâm

Dù vậy, vẫn phải công nhận rằng loại lạp xưởng tươi mà các hàng bán lạp xưởng nướng đá sử dụng hiện nay có hương vị khá hấp dẫn. Loại lạp xưởng dùng để nướng này thường được gọi là lạp xưởng tươi (dù là sản phẩm đông đá) để phân biệt với lạp xưởng sấy khô đóng gói. Khi nướng lên sẽ cho lớp vỏ bên ngoài giòn dai và thơm hơn, còn phần thịt bên trong ngấm gia vị hấp dẫn.

Lạp xưởng nướng đá có thể ăn kèm với tương ớt (cách quen thuộc) hoặc ớt bột - một kiểu kết hợp có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo ý kiến của các khách hàng thì ăn với tương ớt vẫn cho hương vị hấp dẫn hơn và dễ ăn hơn với đa số mọi người.

Lạp xưởng với lớp vỏ ngoài giòn dai và phần thịt bên trong hoà quyện hấp dẫn

Giá cả hơi nhỉnh so với mặt bằng chung

Trên thị trường ăn uống hiện nay, lạp xưởng nướng sẵn như vậy có giá khoảng 10k - 12k/chiếc. Còn lạp xưởng nướng đá ở một số hàng mới xuất hiện có giá là 15k/chiếc, hơi nhỉnh hơn đôi chút.

Cũng có một số ý kiến so sánh rằng nếu mua lạp xưởng tươi (loại đông đá) về tự nướng thì chỉ 70k - 80k/10 chiếc, rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên với cách này thì sẽ mất công tự nướng và chi phí cho nhiên liệu.

Dù vậy, không thể phủ nhận, vẫn có nhiều người sẵn sàng trả mức giá 15k để ăn thử món này bởi sự chênh lệch không quá lớn.

Mỗi chiếc lạp xưởng có giá 15k

Độ mới lạ và độc đáo dễ dàng "ăn điểm", khơi gợi sự tò mò

Không thể phủ nhận rằng hiện nay, có rất nhiều khách hàng đi ăn thử lạp xưởng nướng đá là vì tò mò. Liệu nướng kiểu này có gì khác, hương vị thế nào? Kiểu nướng và món ăn này cũng rất phù hợp với mùa đông Hà Nội nên khi xuất hiện vào thời điểm hiện này thì đúng là "thiên thời, địa lợi".

Có thể nói, lạp xưởng nướng đá cũng là một "đối thủ" nặng ký trên "đường đua" các món hot trend, dự đoán có thể kéo dài từ cuối năm 2023 sang tới đầu 2024.

Cách nướng độc đáo khiến nhiều người tò mò

Hiện tại, ở Hà Nội mới chỉ xuất hiện một số hàng bán món ăn này, có thể kể đến như ở phố Hàng Chiếu, Bạch Mai... Các hàng đều khá đông khách và phải xếp hàng chờ nên dự đoán, rất có thể sẽ tiếp tục "mọc" lên thêm những hàng bán món này.

Món mới thu hút khá đông khách hàng

*Bài viết dựa trên cảm nhận cá nhân của người viết. Hãy cùng thử món mới này và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!