Lào coi như bị loại sau trận thua tan tác, Malaysia dễ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Tuyển Malaysia đã “đè bẹp” tuyển Lào để đặt một chân vào bán kết AFF Cup, có nhiều xác suất gặp tuyển Việt Nam.

Tuyển Malaysia với lực lượng mạnh hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà, đã không bỏ lỡ cơ hội để giành 3 điểm trước tuyển Lào, qua đó mở toang cánh cửa tiến vào bán kết AFF Cup.

Thống kê cho thấy, “Hổ Mã Lai” kiểm soát bóng lên tới 70%, thực hiện tới 13 pha dứt điểm trong đó có 7 trúng đích, còn tuyển Lào là 9 pha dứt điểm với 4 trong đó trúng đích.

Tuyển Lào chỉ có thể gây bất ngờ trong khoảng thời gian 10 phút đầu trận, khi họ nhập cuộc từ tin, chơi có phần lấn lướt trước Malaysia. Chẳng phải Malaysia, chính Lào mới là đội sở hữu cả 2 pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ cũng không thể tận dụng cơ hội để có thể ghi được bàn mở tỷ số.

Sau thời điểm đầu chệch choạc, Malaysia dần lấy lại thế trận. Đội chủ nhà dần tạo ra sức ép lên phần ân của Lào. Thời điểm cuối hiệp 1, tuyển Malaysia gần như đá nửa sân, bóng đa phần chỉ lăn trên phần sân của Lào. Đây cũng là thời điểm mà Lào không còn cách nào khác ngoài việc phải lùi đội hình về rất sâu để bảo toàn khung thành.

Tuy nhiên, đến phút 45, điều gì cần đến cũng phải đến. Sau một số pha dứt điểm, Malaysia cũng cụ thể hoá ưu thế bằng bàn thắng vượt lên. Tiền đạo nhập tịch Paulo Josue có pha đệm bóng một chạm từ đường căng ngang của đồng đội, mở tỷ số trận đấu.

Tuyển Malaysia khá vất vả trong hiệp 1.

Sau khi để Malaysia vượt lên, tuyển Lào đã chơi rất quyết tâm. Họ suýt có bàn gỡ ở phút 45+4 và phút đầu tiên của hiệp hai. Tuy nhiên, Lào vẫn cho thấy họ gặp hạn chế rất lớn ở khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Việc bỏ lỡ cơ hội khiến Lào tiếp tục phải trả giá, khi mà hệ thống phòng ngự của họ sụp đổ quá dễ trước các đợt lên bóng của Malaysia. Phút 56, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt theo cách khá đơn giản. Endrick - cựu cầu thủ của CLB TP.HCM chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm để ghi bàn sau tình huống các trung vệ Lào chơi không tập trung.

Chưa dừng lại ở đó, Lào tiếp tục thủng lưới vì lỗi phòng ngự ở giữa hiệp hai. Xuất phát từ pha căn ngang của cầu thủ Malaysia từ cánh trái, hậu vệ Lào Viengxay Sidavong lúng túng đá phản lưới nhà.

Dẫn trước với tỷ số 3-0, Malaysia thi đấu càng thong dong. HLV Tan Cheng Hoe rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho trận làm khách tại Thái Lan ở lượt trận thứ ba. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận, khi mà các cầu thủ Lào càng đá càng bộc lộ hạn chế về mặt thể lực.

Hệ quả là đến phút 84, Malaysia còn có thêm bàn thứ 4 nhờ pha sút phạt trực tiếp thành bàn của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Wan Kuzain. Thời điểm bù giờ, Malaysia còn thêm một lần chọc thủng lưới Lào nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Lào mắc quá nhiều lỗi phòng ngự dẫn tới thua đậm.

Chung cuộc, Malaysia thắng 4-0. Kết quả này giúp “Hổ Mã Lai” tạm leo lên đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, với cục diện hiện tại, nhiều khả năng Malaysia vẫn khó giữ ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh của Thái Lan, đội mới đá 1 lượt trận.

Chiến thắng trước Lào cũng giúp Malaysia coi như “đặt một chân” vào bán kết, nắm nhiều xác suất chạm trán tuyển Việt Nam (đội đang tạm đứng đầu bảng A) ở vòng sau.

Ngược lại, tuyển Lào coi như bị loại sớm sau vòng bảng, khi vẫn đang trắng tay sau 2 lượt trận.

Tỷ số chung cuộc: Malaysia 4-0 Lào

Ghi bàn:

Malaysia: Paulo Josue (45'), Endrick (56'), Viengxay Sidavong (66', phản lưới)

Đội hình xuất phát Malaysia vs Lào

Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Endrick, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue

Lào: Souvannasangsgo, Singsavang, Phetsivilay, Seesavath, Phetviengsy, Sidavong, Kulungsy, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Chernvanglien, Leuanthala