Tuyển Myanmar gây sốc tại AFF Cup, đánh bại Philippines ngay trên sân khách với tỉ số khó tin

Hai năm trước, tuyển Philippines vào đến bán kết AFF Cup. Còn năm nay, họ khởi đầu giải đấu bằng một thất bại gây ngỡ ngàng.

Sau khi để thua Malaysia 1-2 ở trận mở màn, tuyển Myanmar bước vào chuyến làm khách trên sân Philippines với không nhiều sự kỳ vọng. Trong khi đó, đội chủ nhà được mong đợi sẽ có màn khởi đầu thuận lợi ở bảng B AFF Cup 2026. Thế nhưng, những gì diễn ra vào tối nay (28/7) lại hoàn toàn trái ngược.

Tuyển Myanmar nhập cuộc đầy tự tin và liên tục đặt khung thành Philippines vào tình trạng báo động. Ngay phút đầu tiên, Than Paing đã có cơ hội đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn Kammeraad.

Dẫu vậy, đội khách không phải chờ lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 7, từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Philippines lúng túng phá bóng khiến bóng dội xà ngang trước khi Kyaw Min Oo có mặt đúng lúc đánh đầu bồi tung lưới, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước 1-0.

Myanmar gây sốc trên sân khách.

Bị dội gáo nước lạnh, tuyển Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự sắc bén, trong khi Myanmar lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với các tình huống phản công.

Phút 28, đội khách nhân đôi cách biệt bằng một pha phối hợp mẫu mực. Đội trưởng Maung Maung Lwin tung đường chọc khe chuẩn xác để Than Paing bứt tốc phá bẫy việt vị rồi lạnh lùng đánh bại Kammeraad trong pha đối mặt.

Khó khăn càng chồng chất với Philippines khi đến phút 33, trọng tài lại hủy quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn 2-0 hoàn toàn xứng đáng dành cho Myanmar.

Sang hiệp hai, Philippines gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 54, Mrowka tung cú dứt điểm dội xà ngang đầy tiếc nuối trước khi Kenji Nishioka đá bồi ra ngoài ở cự ly gần.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 68. Mariona chọc khe tinh tế để Gayoso phá bẫy việt vị rồi khéo léo vượt qua thủ môn Myanmar, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của Philippines. Khi đội chủ nhà mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Myanmar liên tiếp tung ra những đòn phản công chí mạng.

Cục diện bảng B sau trận Myanmar thắng Philppines.

Phút 81, Win Naing Tun bật cao đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ cánh trái, tái lập khoảng cách hai bàn cho đội khách. Chỉ hai phút sau, Than Paing hoàn tất cú đúp với pha lao người đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng đậm 4-1.

Sau khi trắng tay trước Malaysia ở lượt trận đầu tiên, Myanmar đã có màn đáp trả không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng ngay trên sân Philippines. 3 điểm quý giá giúp đội bóng này trở lại cuộc đua tại bảng B, đồng thời khiến Philippines có màn khởi đầu AFF Cup 2026 đầy thất vọng ngay trước khán giả nhà.

Tỉ số: Philippines 1-4 Myanmar

Đội hình xuất phát

Philippines: Kammeraad, Leddel, Rublico, Woods, Mrowka, Reyes, Kekkonen, Mariona, Sato, Bugas, Gayoso

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung, Win Hein Phyo, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Khant Myat Phone, Maung Maung Lwin, Kyaw Oo, Aung Lwin Moe, Khant Myat Kaung, Win Naing Tun, Than Paing

Ghi bàn:

Philippines: Gayoso 68’

Myanmar: Kyaw Oo 7’, Than Paing 28’, 83’, Win Naing Tun 81’,