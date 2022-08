Lần đầu đóng cảnh nóng, Diễm Hương bị đạo diễn chê “hèn” trong cảnh hôn với Bình An

Vai diễn Cẩm Khê trong “Ga-ra hạnh phúc” khiến nhiều khán giả bất ngờ về Diễm Hương. Lý do gì khiến Diễm Hương “phá lệ” để nhận vai diễn cá tính như vậy, có phải chị đang muốn thử thách chính bản thân mình?

Có thể nói, chính tôi cũng bất ngờ về bản thân mình khi vào vai Cẩm Khê trong “Ga-ra hạnh phúc”. Cẩm Khê được xem là một lần “chơi lớn” của Diễm Hương. Đây là vai diễn tôi rất thích dù không muốn đóng dấu mình vào những dạng vai cá tính quá như vậy.

Tuy nhiên, với Cẩm Khê tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ trưởng thành. Trong công việc, Cẩm Khê hoàn hảo, cô ấy giỏi, thông minh, sắc sảo và thích làm chủ cuộc chơi. Chỉ có một điều ở Cẩm Khê sẽ dễ bị người đời đánh giá và có cái nhìn thiếu thiện cảm là cô ấy thích trai trẻ. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận, đó là hiện thực cuộc sống đang diễn ra, đang hiển hiện trước mắt.

Vì vậy, tôi cho rằng, nhận vai Cẩm Khê cũng là một cách để mình có những trải nghiệm mới trên màn ảnh. Nếu không thử, không làm mới mình thì mãi mãi chúng ta không biết giới hạn của mình ở đâu. Đặc biệt với diễn viên, mỗi nhân vật là chúng tôi như được sống một cuộc sống khác trong bối cảnh khác dù hạn hẹp. Hi vọng mọi người đón nhận Cẩm Khê cũng như Diễm Hương trong một màu sắc hoàn toàn mới!

Khi nhận vai Cẩm Khê, chị có trao đổi với ông xã không? Phản ứng của anh ấy ra sao?

Là một người đã có gia đình nên từ trước tới nay, tôi hạn chế đóng những cảnh yêu đương, tình cảm với bạn diễn nam, thậm chí bỏ vai có cảnh nhạy cảm. Chồng tôi là diễn viên nhưng anh ấy cũng là đàn ông, thế nên nếu có những thái độ không hài lòng cũng là bình thường. Bản thân tôi cũng vậy, xem cảnh tình tứ của chồng cũng “nóng mắt” chứ.

Tuy nhiên, tôi đã phá lệ với vai Cẩm Khê lần này. Như đã chia sẻ ở trên, Cẩm Khê thu hút tôi ngay từ khi đọc kịch bản. Một người phụ nữ bản lĩnh, giỏi giang và là một màu sắc mới với riêng Diễm Hương. Cũng phải nói thật, tôi không nghĩ Cẩm Khê có nhiều “cảnh nóng” như thế. Tôi rất vô tư khi trao đổi với ông xã về nhân vật này. Anh ấy không nhiệt liệt ủng hộ nhưng cũng không ra mặt ngăn cấm.

Tôi có chút phân vân, đắn đo nhưng sau đó quyết định nhận lời vì ở tuổi này, tôi nghĩ giữa tôi và chồng đã có đủ niềm tin ở nhau. Hơn nữa, tôi quan niệm công việc là công việc, mình nên rạch ròi.

Hiện tại, anh Quang đang làm phim “Đấu trí” nên cũng ít có thời gian “giám sát” vợ hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng của phim và đặc biệt những cảnh nóng của phim được chia sẻ khá nhiều nên dù muốn hay không muốn anh ấy cũng sẽ xem qua. Tôi chỉ biết cười trừ thôi!

Những cảnh nóng với diễn viên trẻ tuổi là Bình An có làm khó chị? Đâu là cảnh quay mà Diễm Hương cảm thấy đáng nhớ nhất?



Có thể nói, với Cẩm Khê trong “Ga-ra hạnh phúc” thì Diễm Hương mới có những cảnh nóng đầu tiên. Trước đó, tôi với Chí Nhân từng đóng cặp kè với nhau trong phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” nhưng cũng không có cảnh hôn nào cả.

Chưa quen với những cảnh nhạy cảm nên lần đầu đóng cảnh nóng với Bình An, tôi có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, Bình An và đạo diễn Bùi Quốc Việt đã rất cố gắng tạo sự thoải mái để 2 chị em không bị căng thẳng. Cảnh quay khiến tôi nhớ nhất chắc là lần đầu tiên đóng cảnh hôn. Vì tôi ngượng ngùng nên Bình An đã nói: “Chị cứ tự nhiên, còn lại để em lo cho”.

Còn đạo diễn Bùi Quốc Việt sau khi hô cắt đã chấn chỉnh ngay: “Hương hơi hèn nhá. Hôn cho mạnh mẽ vào”. Đó là cảnh tôi nhớ nhất.

Cũng phải nói thêm rằng, dù là đóng cảnh nóng nhưng tôi mặc áo quây và đồ bảo hộ rất cẩn thẩn nên thực tế cũng không có gì là “nóng” cả. Chúng tôi phải rất tập trung vì thời tiết rất nóng, kể cả trong phòng có điều hòa cũng rất nóng, chưa kể lại còn phải đắp chăn nữa nên càng khủng khiếp. Do vậy, chúng tôi quyết định làm thật nhanh để không mất thời gian.

Lần đầu hợp tác cùng Bình An, chị đánh giá như thế nào về đàn em?

Lần đầu làm việc với Bình An, tôi thấy bạn ấy là người rất chăm chỉ, chuyên nghiệp. Và quan trọng, Bình An cực kỳ có kinh nghiệm trong những phân đoạn tình cảm. Có thể Bình An là diễn viên trẻ và thường nhận những dạng vai kiểu này nên khi diễn cùng cậu ấy tôi khá yên tâm. Chính vì sự chuyên nghiệp của Bình An mà tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn để hai chị em có sự kết nối và hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.

Cẩm Khê là người phụ nữ trưởng thành, tự tin và thông minh. Tình yêu của cô dành cho Quân nhận được nhiều sự đồng cảm hơn là trách móc hay khinh ghét. Diễm Hương có thể bật mí 1 chút về cái kết của nhân vật này không?

Mối quan hệ giữa Quân và Cẩm Khê là mối quan hệ có lợi cho cả 2 bên. Cẩm Khê là người phụ nữ giỏi nhưng lại cô đơn, còn Quân thì cần nhiều thứ mà chỉ có Cẩm Khê mới đáp ứng được cho cậu. Vậy mọi người thử đoán xem cái kết nào là phù hợp cho cặp đôi oan gia này? Tôi tin rằng đó sẽ là cái kết hợp lý và khiến mọi người hài lòng.

