Lamborghini không sợ xe Trung Quốc vì 'nhanh thì có nhanh' nhưng không làm được một điều

CEO Lamborghini Stephan Winkelmann cho rằng các mẫu xe hiệu suất cao đến từ Trung Quốc chưa phải mối đe dọa đối với hãng, bởi tốc độ và công suất không phải những yếu tố duy nhất tạo nên một chiếc siêu xe.

Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng thể hiện tham vọng ở phân khúc xe thể thao và siêu xe, nơi vốn là sân chơi của những thương hiệu lâu đời đến từ châu Âu.

Thay vì động cơ đốt trong dung tích lớn, nhiều mẫu xe hiệu suất cao mới của Trung Quốc lựa chọn mô-tơ điện kết hợp bộ pin công suất lớn. Cách tiếp cận này giúp chúng dễ dàng đạt những con số công suất và khả năng tăng tốc đáng chú ý.

Một trong những ví dụ nổi bật là YangWang U9. Mẫu siêu xe điện của BYD từng thiết lập kỷ lục tốc độ dành cho xe thương mại vào cuối năm ngoái.

Gần đây, Denza cũng giới thiệu mẫu Z sử dụng ba mô-tơ điện với tổng công suất lên tới 1.582 mã lực. Đáng chú ý, mẫu xe này được định vị với mức giá thấp hơn Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Siêu xe Trung Quốc đang xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: BYD

CEO Lamborghini: 'Chúng tôi không coi đây là mối đe dọa'

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của những mẫu xe hiệu suất cao Trung Quốc, CEO Lamborghini Stephan Winkelmann lại tỏ ra khá bình thản.

Khi được Auto Express hỏi về các đối thủ mới nổi từ Trung Quốc, ông Winkelmann cho biết: "Chúng tôi không coi đây là một mối đe dọa… bởi họ đang làm xe điện".

Theo vị lãnh đạo Lamborghini, quyết định chưa chuyển hoàn toàn sang xe điện của hãng có lý do riêng. Điều này cũng liên quan đến cách Lamborghini nhìn nhận các nhà sản xuất Trung Quốc.

Ông Winkelmann cho rằng những đối thủ này chưa thể cạnh tranh với Lamborghini về "hiệu suất của những chiếc xe, âm thanh và cảm xúc".

Trong đó, âm thanh và cảm xúc là những yếu tố Lamborghini vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào động cơ đốt trong.

Lamborghini khẳng định những chiếc siêu xe Trung Quốc không thể đe dọa được "siêu bò". Ảnh: Lamborghini

Hiện tại, các dòng xe chủ lực của hãng đều đã bước vào kỷ nguyên điện hóa nhưng chưa loại bỏ động cơ xăng. Revuelto sử dụng động cơ V12 kết hợp mô-tơ điện, trong khi Temerario chuyển sang động cơ V8 tăng áp kép kết hợp hệ thống hybrid.

Với Lamborghini, điện hóa vì vậy không đồng nghĩa với việc từ bỏ động cơ đốt trong. Đây cũng là điểm khác biệt đáng kể so với nhiều mẫu siêu xe Trung Quốc đang tập trung hoàn toàn vào hệ truyền động điện.

Nhưng Trung Quốc cũng đang làm siêu xe V8

Lợi thế mà ông Winkelmann nhắc tới có thể không tồn tại mãi. Một số nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu phát triển siêu xe sử dụng động cơ đốt trong kết hợp điện thay vì chỉ dựa vào mô-tơ điện.

Great Wall Motors (GWM) là một trong số đó.

Hãng xe Trung Quốc đã phát triển dự án siêu xe động cơ đặt giữa trong vài năm qua. Khác với YangWang U9, mẫu xe này sẽ không sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Thay vào đó, siêu xe của GWM dự kiến được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với mô-tơ điện. Khối động cơ V8 này từng được hãng hé lộ trước đó.

Xe Trung Quốc không chỉ còn chạy đua về pin. Ảnh: Denza

GWM cũng dự kiến sử dụng cấu trúc monocoque bằng sợi carbon nhằm giảm trọng lượng. Đáng chú ý, hãng từng xác định Ferrari SF90 Stradale là một trong những đối thủ mà mẫu siêu xe mới hướng đến.

Việc các hãng Trung Quốc có thể tạo ra một chiếc siêu xe động cơ đốt trong đủ sức cạnh tranh về trải nghiệm với Lamborghini hay Ferrari vẫn còn là câu hỏi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những dự án như siêu xe V8 của GWM cho thấy các hãng Trung Quốc không còn chỉ chạy đua bằng công suất mô-tơ điện và dung lượng pin. Nếu tiếp tục tiến vào lĩnh vực động cơ hiệu suất cao, khoảng cách về "âm thanh và cảm xúc" mà CEO Lamborghini nhắc tới cũng có thể trở thành một mặt trận cạnh tranh mới.