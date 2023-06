Lam Trường tái xuất trên chuyến xe ''Tiến bước sống đầy'' tại Nghệ An

Nghệ An là điểm dừng chân của chuyến xe "Tiến bước sống đầy" tuần này

"Anh Hai" Lam Trường vẫn duy trì sức hút sau bao năm tháng

Cuối tuần qua, người dân Nghệ An đã được tận hưởng một bầu không khí âm nhạc tuyệt vời với chất giọng "đặc trưng" và vẻ lịch lãm không lẫn vào đâu được của ca sĩ Lam Trường. "Anh hai" - biệt danh mà những người hâm mộ thế hệ 8x dành tặng cho ca sĩ - vẫn còn giữ nguyên phong độ, tình cảm và luôn sống hết mình với nghệ thuật như ngày nào.

Ca sĩ Lam Trường mang đến các bản hit vượt thời gian.

Không chỉ mang đến những bài hit vượt thời gian như Katy Katy, Con Đường Tình Yêu, Mưa Phi Trường,... ca sĩ Lam Trường còn tham gia nhấn nút "Play" để cùng hưởng ứng tinh thần "Tiến bước sống đầy" của chương trình. Thông qua hành động này, "anh hai" Lam Trường đã trở thành một "đại sứ" góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp ý nghĩa của chương trình, cổ vũ mọi người không ngần ngại theo đuổi những dự định, đam mê của bản thân.

Khán giả xứ Nghệ cháy hết mình cùng ca sĩ Lam Trường

Ca sĩ Lam Trường còn tham gia nhấn nút "Play" để cùng hưởng ứng tinh thần "Tiến bước sống đầy"

Trước đó, người dân xứ Nghệ đã được nhìn thấy hình ảnh chuyến xe nổi bật với sắc cam và hình ảnh nút "Play" dạo quanh phố xá cùng hình ảnh ca sĩ nổi tiếng gắn liền với thế hệ 8x, mang đến không khí tươi mới cho Nghệ An những ngày này.

Nói tới nút "Play" là biết ngay "Tiến bước sống đầy"

Hình ảnh nút "Play" dường như đã thành biểu tượng quen thuộc được công chúng nhận biết là biểu tượng cho tinh thần "Tiến bước sống đầy" của bảo hiểm FWD truyền cảm hứng giúp mọi người tự tin sống đầy.

Gần 500.000 người tham gia ấn nút "Play" lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy"

Nút "Play" được gắn liền trên chuyến xe thu hút sự chú ý của nhiều người và rất nhiều người dân đã nhiệt tình tham gia nhấn "Play" tại các điểm xe dừng để cùng chung tay lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy". Ước tính đã có khoảng 150.000 người tham gia nhấn nút "Play" trực tiếp tại các điểm sự kiện và các hoạt động trực tuyến trong tuần vừa qua, nâng tổng số người tham gia lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy" lên gần 500.000 người sau các điểm dừng bao gồm Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng và Nghệ An.

Bên cạnh đó, FWD tổ chức chương trình hội thảo "Dạy trẻ xây dựng thói quen tài chính" và tặng sách "Dạy con dùng tiền" đến các gia đình có nhu cầu nhằm trang bị những kiến thức tài chính cần thiết cho các gia đình trên hành trình xuyên Việt.

Người dân địa phương tham gia hoạt động trải nghiệm cùng chuyến xe "Tiến bước sống đầy"

Trên hành trình đi đến các điểm tiếp theo là Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội, chuyến xe của FWD hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác cùng các hoạt động cộng đồng mang tinh thần sẻ chia, hỗ trợ cuộc sống của người dân địa phương.

Tinh thần "Tiến bước sống đầy" của người mẹ đơn thân đầy nghị lực

Cũng tại điểm dừng Nghệ An, chuyến xe "Tiến bước sống đầy" đã mang đến những câu chuyện đầy chân thực và ý nghĩa.

Sự xuất hiện của chị Trần Thị Như Hoa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các khán giả có mặt tại khu vực xe dừng, mang tinh thần sống đầy tích cực từ chính những người dân Nghệ An.

Từ một người có tật ở 2 chân và là bà mẹ đơn thân, chị Như Hoa vượt lên nghịch cảnh, sống được với nghề may và cưu mang, giúp đỡ nhiều mảnh đời giống mình bằng các hoạt động khởi nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật.

Chị Như Hoa chia sẻ câu chuyện vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi mục tiêu của mình

Những năm tháng nuôi con một mình, chị sống với đủ nghề mưu sinh từ buôn hoa quả ở chợ đầu mối, đi làm thuê. Trong khó khăn, run rủi, dẫn chị đến nghề may, dù rằng ban đầu chị chỉ làm thuê với những công việc đơn giản như bơm vá, sửa đồ cũ và may gia công cho các tiểu thương. Nhận được tháng lương đầu tiên, chị còn nhớ, biết bao sung sướng bởi chị biết rằng chị có thể tự làm để nuôi con, trả tiền trọ, trang trải cho hai mẹ con qua ngày. "Mình hi vọng tất cả những phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ khuyết tật sẽ quên đi những mặc cảm, khó khăn, để phấn đấu, mạnh mẽ theo đuổi đam mê, nâng cao năng lực, kiến thức của bản thân để giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và mang lại cái nhìn tích cực cho cộng đồng người khuyết tật''. chị Hoa chia sẻ.

Chọn nghề may, chị cũng mới nhận ra năng khiếu của mình bởi chị càng làm càng say mê, những thiết kế mà chị tự tay may được nhiều khách hàng đón nhận. Khi đã bắt đầu quen khách, quen công việc, chị nhận giúp đỡ những phụ nữ khó khăn, trong đó phần lớn là những chị em bị tật nguyền hoặc nhỡ nhàng như chị. Chị được tỉnh Nghệ An tôn vinh là tấm gương phụ nữ tiêu biểu của năm.

Với tinh thần tích cực cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, chuyến xe xuyên Việt "Tiến bước sống đầy" của FWD đã và đang nhận được những phản hồi rất tích cực từ cộng đồng. Nếu các bạn yêu mến và ủng hộ tinh thần này thì hãy nhấn nút "Play" tại các điểm mà chuyến xe đi qua hoặc thông qua các hoạt động trực tuyến trên fanpage FWD Việt Nam, mỗi lượt nhấn nút play sẽ được ghi nhận như một sự cổ vũ và động viên của các bạn dành cho cộng đồng.