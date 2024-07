Làm gì khi phát hiện khí gas rò rỉ?

Khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16/7/2024 đã xảy ra một vụ nổ khí gas từ shophouse nằm trong tòa nhà The City Light trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), ở nước ta, hàng triệu cơ quan đơn vị và hộ gia đình sử dụng gas. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng gas, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Đơn vị khuyến cáo, khi phát hiện có mùi gas, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Hướng dẫn xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Theo đoạn video, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra chi tiết các biện pháp hướng dẫn cụ thể người dân để xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, cụ thể như sau:

- Không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Không bật / tắt thiết bị điện.

- Không sử dụng điện thoại.

- Không đi giày, guốc có đế kim loại trên nền gạch.

- Khóa van, nguồn cung cấp gas.

- Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi gas.

- Báo nhà cung cấp gas hoặc cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, số máy 114.

Khuyến cáo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn khi sử dụng gas, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các hộ kinh doanh và gia đình nên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC sau:

- Lựa chọn bình chứa có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán, giữ nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã qua kiểm định và còn hạn sử dụng. Ngoài ra, bình chứa phải được niêm phong đúng quy định, đảm bảo khối lượng, nhãn hiệu và tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

- Sử dụng bếp gas và các phụ kiện chính hãng, bếp phải trang bị các thiết bị an toàn như rơ-le an toàn khi tắt lửa, rơ-le an toàn khi quá nhiệt. Đối với bếp gas mini, cần có van an toàn ngắt trực tiếp.

- Không lắp đặt bình chứa gas trong phòng kín, hầm kín. Bình chứa gas phải đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng để giảm nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Các thiết bị điện phải cách khu vực đặt bình chứa gas tối thiểu 1,5 mét.

- Tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép để đảm bảo an toàn.



