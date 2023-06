Lâm Chí Linh muốn được mọi người nhớ đến với mái tóc đen

Trong lần xuất hiện gần đây trên The Echo Of Life, một chương trình trò chuyện do bạn thân của cô là Kevin Tsai tổ chức, Lâm Chí Linh đã tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Trước khi đi đến quyết định này, ngôi sao người Đài Loan đã kết hôn với ngôi sao nhạc pop Nhật Bản Akira vào năm 2019 và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 1 năm 2022.

Kể từ khi sinh con, Lâm Chí Linh đã rút lui gần như hoàn toàn khỏi ánh đèn sân khấu, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi chụp hình tạp chí hoặc sự kiện. Trong khi trò chuyện với Kevin về con trai mình, nữ diễn viên thừa nhận rằng thể chất của cô không còn khỏe như trước và cô cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng theo kịp cậu con trai một tuổi của mình.

Sau đó, khi Kevin hỏi liệu Lâm Chí Linh có ý định trở lại showbiz sau khi con trai cô trưởng thành hay không, ngôi sao người Đài Loan đã nói rằng cô ấy không có ý định làm như vậy vì lúc đó cô đã quá già.

"Cộng thêm nhiều năm nữa và bạn sẽ hiểu tại sao" - Lâm Chí Linh đáp và sau đó nói: "Tôi hy vọng sẽ là Chí Linh trong trái tim mọi người. Mong rằng sau này khi tóc bạc trắng, mọi người vẫn nhớ đến tôi với mái tóc đen, tính cách ấm áp và nụ cười".

Có vẻ như Lâm Chí Linh đã kiên quyết trong quyết định rút lui khỏi showbiz. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiêm người mẫu cho biết cô vẫn sẵn sàng xuất hiện trước công chúng vì mục đích từ thiện. Lâm Chí Linh đã thành lập quỹ từ thiện của riêng mình, Chiling Charity Foundation, vào năm 2011, nhằm gây quỹ cho trẻ em khó khăn.