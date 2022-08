Lại xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h cùng ngày 13/8, Hoàng Đình Lượng (SN 1988, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng) đã dùng dao sát hại vợ là chị Ng.H.M.Th. (SN 1992) tại nhà riêng. Sau đó, Lượng dùng dao cắt cổ tay với mục đích tự sát.

Nghi phạm sát hại vợ đang cấp cứu tại bệnh viện do dùng dao cắt cổ tay tự sát

Nhận được tin báo, người thân đến đưa cả hai vợ chồng Lượng vào Bệnh viện đa khoa huyện An Dương cấp cứu, nhưng chị Th. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Còn Lượng sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) điều trị.



Hiện tại, Lượng đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các phòng nghiệp vụ cùng cơ quan chức năng TP Hải Phòng thu thập chứng cứ, vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.