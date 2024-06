Lại thêm vụ hoàn hàng bức xúc: Khách mặc váy cả sáng rồi đem trả, còn "có tâm" giặt giùm shop!

Chính sách "hoàn trả hàng 15 ngày" mà sàn TMĐT đang áp dụng dù được cho là ưu ái người mua nhưng cũng gây ra không ít thiệt thòi cho nhà bán. Vừa mới hồi tháng 5, vụ cô gái mua bikini về sử dụng rồi trả hàng đã làm chủ shop và dân tình vô cùng bức xúc thì mới đây, một trường hợp tương tự lại xảy ra khiến nhà bán chỉ biết kêu trời, lực bất tòng tâm.

Cụ thể, chủ của shop quần áo khá hot với hơn 73k người theo dõi trên sàn TMĐT đã chia sẻ lên Threads về trường hợp một khách hàng đặt đơn 3 sản phẩm rồi trả hàng với lý do "không có nhu cầu mua nữa". Đáng nói, cả 3 items đều l được cho là đã qua sử dụng, thậm chí là đã cắt tag. "Đồ giặt qua mình cầm là biết, nồng nặc mùi nước xả vải", cửa hàng lên tiếng.

Vốn dĩ vì chính sách này của sàn TMĐT mà khách mua online được thử và trả hàng nếu không vừa ý. Thế nhưng trả lại hàng đã qua sử dụng thì chẳng khác gì đồ cũ, chủ shop bán không được mà giữ cũng không xong. Cách hành xử này đã nhanh chóng nhận "bão chê" từ cộng đồng mạng.

Sản phẩm được cho là đã sử dụng và được giặt qua

Không để vụ này chìm, chủ shop lập tức nhắn tin với khách thì nhận được câu trả lời là "đã mặc nguyên 1 buổi sáng". Sau đó, khách hoàn hàng với lý do kém chất lượng, vải dễ nhăn. Được biết, chiếc váy được may từ vải linen nên bị nhăn là điều khó tránh. Nhà bán cho rằng trước khi mua thì khách hàng nên tìm hiểu trước thay vì nhận hàng rồi than vãn về tính chất vốn có của sản phẩm.

Vị khách thản nhiên cho rằng, vốn định mặc thật chứ không mặc thử, nhưng được vài tiếng thì thấy nhăn quá nên đành trả hàng. Mua 3 món, sàn TMĐT không cho hoàn 1 sản phẩm nên đành phải trả lại cả 3.

Hiện tại, chưa rõ diễn biến tiếp theo của vụ việc nhưng có lẽ chủ shop phải bất lực hoàn tiền sản phẩm cho khách và nhận về hàng không còn nguyên vẹn. Đây cũng là nỗi niềm chung của nhiều nhà bán trên sàn TMĐT khi phải chịu thiệt thòi trước chính sách "hoàn hàng trong 5 ngày này".

